Recuperar Montanejos

Montanejos es un referente turístico del interior de la provincia de Castellón. Somos conocidos más allá de nuestras fronteras gracias a nuestra Fuente de los Baños, manantial de agua termal que hace poco más de un año fue galardonada con la bandera azul junto al cauce del río que cruza nuestro término.

Este tesoro, para seguir siendo una joya, precisa mantenimiento constante y, desgraciadamente, dicha tarea no es una prioridad para este equipo de gobierno municipal.

Lo que antes eran zonas de baño, ahora son cañares, lo que antes eran playetas de canto rodado para colocar toallas ahora son desniveles de gravacortante.

Proteger no es habilitar cinco cordones de piedras. Conservar no es olvidar la poza de La Alquería, en la pedanía de Montanejos. Un mantenimiento exige muchas más tareas y, sobre todo, más implicación.

Porque sin ella, ocurre lo indeseado. Hace un año, en julio, las aguas de nuestro manantial se enturbiaron y el Ayuntamiento, pese a tener información, ni la comunicó ni la participó. Y mientras en pueblos vecinos otros gobiernos informaban a la población, el nuestro, el de Montanejos, solo atacó a quienes hicimos preguntas. No dieron para más.

Puede que algún día esto cambie. El tiempo lo dirá y los vecinos decidirán. El que escribe puede garantizar que sería un orgullo grandísimo volver a conseguir que todos (vecinos, visitantes y turistas) disfrutaran de esta joya que es Montanejos. Un tesoro que es destino los 365 días del año.

Portavoz del PP en Montanejos