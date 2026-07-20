Todo el mundo, en alguna ocasión, ha sentido que algún éxito, en lugar de aplausos, ha generado un silencio incómodo. No es paranoia, es psicología social en acción. Porque, a veces, destacar es un deporte de riesgo. Aunque vivimos en una cultura que presume amar el talento, el emprendimiento y la meritocracia, la realidad es que en ocasiones despuntar viene con unas tijeras de podar en el bolsillo trasero, por si alguien se atreve a crecer más de la cuenta.

Es el Síndrome de la Amapola Alta, esa pulsión casi instintiva de igualar hacia abajo, para que nadie rompa la estética de la mediocridad. Cuando alguien brilla con luz propia, su resplandor actúa como un espejo que refleja las inseguridades, miedos y la falta de iniciativa de su entorno. Y, en lugar de usar ese brillo ajeno como combustible para mejorar, el grupo (a menudo de forma inconsciente) prefiere apagar la linterna ajena del vecino para que no se noten sus propias sombras. Una respuesta defensiva ante una amenaza percibida. Es el martillazo al clavo que sobresale, una poda sistemática que busca la uniformidad gris de un tablero donde solo se aceptan peones idénticos.

Lo cierto es que deberíamos transitar de la envidia defensiva hacía una admiración que impulse nuestro verdadero potencial. El mundo precisa más amapolas altas y menos jardineros podadores. Como comunidad necesitamos dejar de penalizar el talento, la autenticidad y el coraje de sobresalir, pues apoyar a quienes se atreven a brillar no solo fortalece los vínculos, sino que ayuda a construir una sociedad más culta, sana, generosa y esperanzadora. Porque el éxito compartido nunca debería dividir, sino multiplicar.

Psicólogo clínico

(www.carloshidalgo.es)