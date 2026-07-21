Opinión | LA RÚBRICA
Una Diputació sense rumb
El Debat sobre l’Estat de la Província de dimarts havia de servir per a confrontar el relat del govern amb la realitat de Castelló. Lluny d’això, el PP va convertir el ple en un exercici de triomfalisme, anuncis i autocomplaença. Costa reconéixer-lo des dels nostres ajuntaments, les comarques d’interior o els parcs de bombers. Tres anys després, continua sense quedar clar quin és el projecte del PP per a la província.
La realitat és menys complaent. L’interior perd població, els municipis reclamen més suport, els bombers denuncien mancances de personal i recursos i el Consell margina Castelló amb inversions inexistents sense trobar en la Diputació una veu que plante cara. Tenim una Diputació sense rumb. I quin gran error.
L’extensió d’este article no dona per a molt, però sí per a posar el PP davant del seu espill. Durant la passada legislatura, des de l’oposició, el seu discurs estrela era que la Diputació socialista s’havia convertit en «un caixer automàtic de la Generalitat». Ara governen i han mantingut les mateixes línies de treball que abans desqualificaven. El Fons de Cooperació continua, el Pla Impulsa és el Castelló Avança amb un altre nom i el finançament dels serveis socials municipals segueix la mateixa filosofia. El que abans era inacceptable és ara la seua Diputació «més que mai». Potser per això el relat de dimarts sonava tan allunyat de la realitat. Governar no és fabricar un relat, sinó marcar un rumb, actuar i defensar els pobles. La Diputació hauria de ser la casa de tots els municipis, però el PP està més pendent d’altres interessos. Nosaltres treballarem perquè a partir de 2027 torne ocupar el lloc que li correspon.
Diputada provincial del PSPV-PSOE
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