España vuelve a tocar el cielo

España vuelve a ser campeona del mundo. Dieciséis años después de aquella noche inolvidable de Johannesburgo, nuestra selección ha vuelto a conseguir que todo un país sueñe, celebre y se abrace bajo una misma bandera.

En 2010, el gol de Andrés Iniesta quedó grabado para siempre en nuestra memoria colectiva. Todos recordamos dónde estábamos, con quién vimos aquel partido y cómo vivimos una alegría que fue compartida en cada rincón de España. Hoy, una nueva generación de futbolistas ha conseguido repetir aquella hazaña y añadir una segunda estrella a nuestra camiseta.

Este triunfo no es fruto de la casualidad. Es la culminación de años de trabajo, talento, esfuerzo y confianza en una forma propia de entender el fútbol. En los últimos tiempos, España ha vuelto a demostrar su capacidad competitiva, conquistando títulos y situándose nuevamente entre las grandes potencias deportivas del mundo.

Pero el verdadero valor de una victoria como esta va mucho más allá del resultado. Durante estos días hemos visto nuestro país lleno de banderas de España. Hemos visto a personas de todas las edades y condiciones celebrar juntas, sin complejos y con orgullo, la pertenencia a un país que, cuando camina unido, es capaz de alcanzar las metas más difíciles.

La bandera representa a todos. No pertenece a unas ideas, a unas siglas ni a una parte de la sociedad. Es el símbolo común de millones de españoles, de nuestra historia compartida, de nuestra convivencia y de todo aquello que nos une por encima de nuestras legítimas diferencias.

El deporte ha vuelto a ofrecernos una lección extraordinaria: podemos pensar distinto, apoyar a equipos diferentes y tener sensibilidades diversas, pero también somos capaces de encontrarnos en causas comunes. Cuando juega España desaparecen muchas de las barreras que nosotros mismos levantamos y recordamos que es mucho más lo que compartimos que aquello que nos separa.

Desde Nules queremos felicitar a todos los jugadores, al cuerpo técnico y a quienes han hecho posible este nuevo éxito. Gracias por vuestro esfuerzo, por vuestra entrega y por devolvernos la ilusión de 2010.

Ojalá esta unidad, este orgullo sano y esta alegría compartida no aparezcan únicamente en los mundiales. Ojalá sepamos trasladarlos a nuestra vida cotidiana, trabajando juntos por un país mejor. Porque España ha vuelto a demostrar que, unida, puede volver a tocar el cielo. Porque es mucho más lo que nos une.

Alcalde de Nules y presidente de Unión Municipalista