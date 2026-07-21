Nuevo ‘premier’, viejos problemas

La llegada de Andy Burnham a Downing Street abre una nueva etapa para el Partido Laborista, pero no altera las condiciones económicas y políticas que precipitaron el desgaste del Gobierno de Keir Starmer. Su designación como primer ministro ha sido el resultado de una rápida transición interna tras la dimisión de su predecesor y de un proceso de sucesión sin competencia, favorecido tanto por la ausencia de candidatos con respaldo suficiente como por el capital político acumulado durante su etapa como alcalde de Mánchester, donde consolidó una imagen de gestor próximo y defensor de la descentralización. Esa trayectoria, reforzada por su victoria en la elección parcial de Makerfield en mayo, explica el amplio consenso alcanzado en torno a su liderazgo y las expectativas de que pueda reconectar con parte del electorado perdido. Sin embargo, aunque el respaldo del grupo parlamentario le garantiza una posición inicialmente sólida dentro del partido, Burnham accede al cargo por decisión de los laboristas y no tras unas elecciones generales, por lo que uno de sus principales retos será reconstruir la confianza de los votantes.

Consciente de esa limitación, y frente al estilo más tecnocrático de Starmer, Burnham ha optado por un discurso más cercano, orientado a recuperar la confianza ciudadana. Entre sus prioridades figuran la adopción de medidas para aliviar el coste de la vida, la elaboración de un plan de transformación económica con horizonte de 10 años, la descentralización de la toma de decisiones hacia las regiones inglesas, el impulso a la vivienda asequible y una mayor atención a las políticas sociales, con el objetivo declarado de erradicar el sinhogarismo y de situar el bienestar de las personas en el centro de la acción gubernamental. En política exterior también ha anticipado una posición más crítica hacia Israel, una voluntad de recomponer las relaciones con la UE dentro de los límites del Brexit, que de momento nadie cuestiona, y el propósito de estabilizar unos vínculos con EEUU que se habían deteriorado durante el mandato de Starmer.

Sin embargo, su margen de maniobra será muy limitado. Burnham hereda una economía marcada por el débil crecimiento, la elevada deuda pública, la baja productividad y el aumento de las necesidades de gasto en sanidad, vejez y defensa. A ello se añade el compromiso de respetar el programa electoral de 2024, que limita su margen para elevar los principales impuestos o incrementar el endeudamiento para financiar nuevas políticas.

En estas circunstancias, el nuevo primer ministro deberá recuperar el apoyo de un electorado decepcionado y contener el ascenso de Reform UK, cuyo crecimiento continúa alimentándose del malestar económico, la desconfianza hacia los partidos tradicionales y la consideración de la inmigración como uno de los principales problemas políticos. El cambio de liderazgo ofrece al laborismo una oportunidad para recuperar la iniciativa política, pero no bastará por sí solo para revertir las tendencias que han marcado la política británica en los últimos años. El éxito del nuevo Gobierno dependerá menos del relevo en Downing Street que de su capacidad para ofrecer resultados en un contexto económico especialmente restrictivo y reconstruir la confianza de un electorado cada vez más volátil.