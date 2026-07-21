Opinión | VENTAR I ESCAMPAR EL POLL
No son iguals però se semblen
Al poder judicial, entés com el conjunt de jutges i magistrats encarregats de garantir l’estat de dret, els ha entrat el cuquet del poder arbitrari que com la corca, es menja l’essència ètica de la imparcialitat de la professió. No tots són iguals, però hi ha una quantitat que se sembla elevada, fills de la mateixa mare (l’escola judicial) però de diferent pare (el poder). L’article 24.2 de la Constitució Espanyola, reconeix el dret fonamental de l’acusat a la presumpció d’innocència. Aquesta exigeix que la càrrega de la prova de culpabilitat, és a càrrec dels que acusen, per eixe motiu, entre altres, no es poden plantejar demandes o investigacions judicials prospectives excessivament inquisitorials i menys sentències condemnatòries sense base probatòria vàlida i suficient. Sembla que la veda judicial oberta amb ocasió del procés de Catalunya, l’1/10/2017, per a la caça d’independentistes, fou prorrogada després del 23 de juliol de 2023 per a la caça major del govern de coalició.
Des del principi de l’obertura de la veda, certs membres del poder judicial se’ls ha donat patent de cors arbitrària i poden saltar-se exigències legals i mètodes ètics d’instrucció i judici. Per tal d’acorralar a la presa, usen mètodes com l’enfilat i el parany que representa les investigacions prospectives als voltants de la presa o la violència vicaria familiar exercida com a mètode de desorientació i angoixa. Juntament amb mitjans de comunicació i partits polítics condemnen als acusats des del primer dia. La condemna del germà i la persecució de l’esposa del president del Govern són les més recents manifestacions clares de la caça i la pèrdua d’imparcialitat. En el cas del germà, la sentència afirma que no va induir a cap funcionari perquè aquest dictés una resolució arbitrària. Com s’entén puix que existisca condemna per prevaricació si ell no va intervindre en la predeterminació del destinatari?
En el cas de l’esposa l’última extravagància penal del jutge Peinado saltant-se totes les normes deontològiques i obligacions processals, ha estat avalada per l’Audiència Provincial de Madrid, que hauria d’haver declarat la nul•litat de tota la instrucció per manca de credibilitat, imparcialitat i ètica.
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