La conquista del Mundial ha devuelto a millones de españoles el orgullo de sentirse parte de una gran nación. Lo hemos visto en Castellón, donde cientos de vecinos han salido a las calles sin miedo con sus banderas para celebrar un éxito que ya es historia del deporte español. La imagen de Ferran Torres luciendo una gorra en la celebración de la selección con el lema Make Spain Great Again resume a la perfección este sentimiento. El mensaje que lucía este nuevo héroe nacional expresa la aspiración que tenemos millones de españoles de volver a creer en las capacidades que tiene nuestro país emulando el conocido lema americano. Desde Vox defendemos precisamente eso: una España unida, fuerte y orgullosa de sí misma. Una nación en la que la igualdad entre todos los españoles no dependa del territorio en el que vivan; una España que proteja sus fronteras, respalde a quienes crean empleo, cuide de sus familias y reconozca la meritocracia como motor de crecimiento. Una España que vuelva a creer en sus capacidades y que deje atrás los discursos derrotistas y acomplejados que durante décadas nos han intentado imponer unos y otros.

Lo vivido estos días con el Mundial ha sido histórico e inolvidable. Y nos recuerda que España es un país de primera línea mundial y que ser español es un privilegio. También nos recuerda que tenemos un gobierno nacional que es un lastre sin igual, una vergüenza nacional y un impedimento para el crecimiento de nuestra patria. Pero que nadie dude que la mafia socialista terminará cayendo y comenzará el largo camino de hacer grande a España otra vez.

Portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Castellón