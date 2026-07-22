Este domingo hicimos historia. Lo conseguimos porque somos el mejor equipo del mundo. Y ese es un dato cierto que millones de ciudadanos, de norte a sur del planeta, pudieron admirar sobre el terreno de juego. Se vio técnica, se vio valor y se vio coordinación. Pero sobre todo, se vio el alma de un país que es el mejor del mundo y que cuando está unido, es imbatible. La emoción que todavía es sentida en la piel, el arrebato que hizo estallar a quienes todavía estaban conteniéndose sentados, ese poder que nos puso en pie y nos hizo dar saltos de alegría, repartir abrazos y alzar las manos en señal de victoria, ese todo es España.

Nuestro país hace historia cuando hay un líder sereno, responsable y prudente. Discreto hasta el extremo, sólido y valiente cuando defiende sus posiciones. Cuando respeta y se hace respetar. Cuando cumple sus compromisos y ejerce sus obligaciones. Es la suma de principios que hoy hace que el equipo le aclame y un país entero le reconozca.

Ahí empieza todo. Empieza el poder y la capacidad de los jugadores, desde el once titular hasta el banquillo. Triunfa el trabajo bien hecho, las decisiones claves y la selección de los mejores. Así es labrado el éxito, el que merecemos todos. Hoy miramos a la selección española de fútbol con profundo respeto. Con el grito que anuncia el gol decisivo, el que premia el buen juego, el juego limpio. Sin trampas, sin mentiras, con la verdad en estado puro.

Sois un ejemplo para todos. Desde el primero al último: seleccionador, jugadores, cuerpo técnico, equipo. Porque cuando uno llega a alcanzar el éxito no es gracias al mesías, es gracias a la suma de los pequeños detalles que alumbran el valor y la grandeza que la técnica bendice.

El mundo nos admira y nosotros hacemos gala con propósito y esfuerzo. Este hito es el poder indómito de un país que lo levantan españoles cada día para seguir haciendo grande una tierra única. Que suma empeño y sacrificio. El valor de plantar cara a la adversidad con el tesón de alcanzar el éxito.

En mi tierra, agricultores, ganaderos, pescadores, bien lo saben. También nuestros valientes autónomos, cosechando el pan de cada día. Nuestros empresarios, promoviendo empleo y sembrando bienestar. Nuestra cerámica, ese valor medular que junto al turismo proyecta innovación, vanguardia, calidad. Hoy esos valores proyectan esta Diputación Provincial de Castellón. La casa de todas las familias que nos eligieron como hogar y que trabaja decidida a dar soluciones para atender sus necesidades y resolver sus problemas. A dar oportunidades para generar sinergias. A liderar más allá de nuestras fronteras. Cámaras para controlar el tráfico en el acceso a nuestros pueblos; inversiones para recuperar infraestructuras deportivas; fondos para dotar al campo de guardas rurales; ayudas para derribar edificios en ruina y otras para abrir tiendas multiservicios. Por tanto, líneas económicas para resolver las catástrofes.

Pensamos que era lo justo hacer más si estaba en nuestra mano ser útiles a nuestra tierra. Y así financiamos el transporte a demanda, reforzamos nuestros entornos naturales con ayudas para reparar senderos y ponerlos en valor, creamos un programa de bienestar animal y ayudamos a nuestros pueblos a defenderse frente a algunas empresas que pretendían ejercer sobre nuestra tierra el derecho de pernada. Más y mejores carreteras, más y mejores travesías, más comunicación para compartir iniciativas, ideas y planes. Para sembrar vida.

Trabajo y compromiso

Este equipo se puso en pie el día 5 de julio de 2023 para cambiar las cosas. Para trabajar en equipo y conseguir desde Castellón que España llegara a lo más alto. Para que el compromiso de todos los castellonenses lograra la mejor fortuna para un país que merece todo.

Hoy sabemos que el triunfo puede tardar en llegar, pero al final el alma de este equipo va a conseguir la gloria. Para devolver a España ese orgullo de bandera, esa pasión por un país que es diverso y multicultural, la suma del coraje de tantos españoles que creen que el equipo está por encima del number one.

Que nadie nos prive de este momento de felicidad. Que nadie nos aparte del camino que nos ha llevado a ser campeones del Mundial. Porque ese mismo sendero nos llevará al éxito.

Unidos, juntos, en equipo. De esta manera, aportando cada uno nuestras capacidades, empeñando el valor para decidir nuestro futuro. Compartiendo el alma y enarbolando la bandera. Porque España cuenta con el mejor equipo que hace de este país el mejor del mundo.

Presidenta de la Diputación Provincial de Castellón