Opinión | LA COLUMNA
Qui embruta no té quatre potes
Hi ha debats que, de tant quotidians, corren el risc de semblar bobos. Les caques dels gossos als carrers n’és un. Però, realment, darrere d’aquest problema hi ha molta més profunditat: el civisme, la convivència i la responsabilitat que assumim com a societat i quan tenim un animalet al nostre càrrec. Cada vegada són més les famílies que conviuen amb un animal. Els gossos formen part de les nostres llars, ens ofereixen afecte incondicional, fidelitat i companyia. Tanmateix, massa sovint acaben sent els grans assenyalats quan trobem una vorera bruta. I això és injust.
Els gossos no embruten les ciutats, ni les platges ni els parcs. Qui les embruta són les persones que decideixen no recollir les seues deposicions. Els animals no poden fer-ho per si mateixos; depenen de nosaltres. Per això, cada vegada que algú abandona una caca al carrer està perjudicant la convivència i la imatge de la ciutat, i a més està fent un perjudici als mateixos animals, perquè alimenta una percepció negativa que no mereixen.
Des de l’Ajuntament continuem millorant els parcs canins, renovant equipaments i escoltant les persones. Ho fem perquè cuidar als animalets què en ple segle XXI estan presents gairebé a totes les llars, fa que una ciutat siga més amable, més saludable i més respectuosa amb totes i tots. Però aquest esforç només té sentit si va acompanyat del compromís de la ciutadania, açò és també salubritat pública. Recollir una deposició costa uns segons. No fer-ho pot generar molèsties durant dies, perjudicar la convivència i deteriorar la imatge dels carrers. Les ordenances i la legislació preveuen sancions per a aquestes conductes, però el nostre objectiu no hauria de ser omplir expedients, sinó conscienciar. La millor multa és aquella que mai no cal imposar perquè cadascú actua amb responsabilitat i civisme.
La manera com tractem els animals també parla de la mena de societat que som. Estimar un gos és acariciar-lo i passejar-lo, sí, però sobretot és assumir les responsabilitats que comporta tindre’l. No deixem que la irresponsabilitat d’uns pocs embrute la imatge d’uns animals que només saben oferir-nos lleialtat, afecte i confiança.
Vicealcaldessa de Vila-real i diputada provincial
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