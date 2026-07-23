Banderas azules

Es de todos conocido que, en cuatro playas de Oropesa del Mar, Amplaries, Morro de Gos, la Concha y Playetas, ondea con orgullo la Bandera Azul. Este distintivo internacional es concedido por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEACC-FEE) y reconoce la excelencia en la calidad del agua de baño, la gestión ambiental sostenible y el alto nivel de seguridad y servicios accesibles.

La calidad del agua se certifica a través del Programa de Control y Vigilancia de la Calidad de las Aguas de Baño de la Comunitat Valenciana, realizado semanalmente por el Servicio de Calidad de Aguas de la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental de la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación. Desde el 1 de junio al 15 de septiembre, en el Ayuntamiento de Oropesa del Mar recibimos semanalmente el resultado de dichas analíticas que valora tanto la calidad como el aspecto del agua y es un orgullo que las analíticas llevadas a cabo hasta ahora recojan puntuaciones de excelente.

Respecto a gestión ambiental sostenible, esta es canalizada a través de la realización de seis jornadas de concienciación y difusión de buenas prácticas medioambientales dirigidas a niños a partir de 3 años y que se llevan a cabo los domingos del verano.

El alto nivel de seguridad nos lo da nuestro excelente servicio de salvamento y socorrismo que, a fecha de redacción de este artículo, ha realizado 25 actuaciones de tipo grave y muy grave, entre las que figuran 12 rescates y 13 traslados, ofreciendo un servicio cercano y de calidad.

Por último, los servicios accesibles de los que estoy especialmente orgullosa. Oropesa del Mar cuenta con tres zonas de playa accesible ubicadas en las playas de Amplaries, Morro de Gos y la Concha. La regulación del uso de dichos espacios se ha recogido en la recientemente aprobada modificación de la ordenanza de usos de playa, haciendo especial hincapié en que dichas zonas están destinadas exclusivamente a personas con movilidad reducida y ello con el objetivo de que aquellas personas que deban recibir el servicio lo hagan con la calidad que merecen. Les deseo a todos un feliz verano.

Concejala de Playas del Ayuntamiento de Orpesa