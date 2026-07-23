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Opinión | LA RÚBRICA

Ignasi Garcia

Ignasi Garcia

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Callar davant l’escàndol

Ja fa més de tres mesos que va esclatar l’escàndol. Metges generalistes que no havien fet l’especialitat de Radiologia estaven signant informes de proves radiològiques en el marc del concert privat que la Conselleria de Sanitat té amb la clínica Ascires. Davant d’açò, l’estratègia del PP ha sigut callar i no dir res. Fins i tot, el president de la Generalitat va arribar a dir a la premsa castellonenca que ell, en aquest tema, «ni pincha ni corta», i es va quedar tan panxo.

El primer que hauria d’haver fet la conselleria és verificar si metges generalistes havien signat informes en lloc de radiòlegs, així com determinar de quants informes i de quin tipus de proves estem parlant. El segon, deixar clar si és legal o no signar aquest tipus d’informes. I el tercer, aclarir si el concert ho permet, perquè, si hem contractat informes de radiòlegs i el que s’han emés són informes de metges no especialistes, la Generalitat hauria d’estar reclamant els diners que hem pagat de més.

Davant de tot açò, que ja de per si és gravíssim, la falta d’informació als pacients és encara més preocupant. Que el teu informe radiològic el faça un metge especialista o no depén de si te’l fan en un hospital públic o en un centre privat. És una loteria que vulnera la carta de drets dels pacients, resulta arbitrària i suposa una greu falta de respecte cap a les persones usuàries del sistema sanitari.

Al rerefons de tot açò hi ha la falta de facultatius, però, ara mateix, ningú ha deixat clar si l’alta sanitària que t’ha donat el teu metge s’ha basat en un informe elaborat per una persona que no tenia autorització per a fer-lo o que no estava contractada per a aquesta funció. I aquest silenci és encara més escandalós.

Portaveu de Compromís a l'Ajuntament de Castelló

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