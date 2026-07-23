Opinión | A FONDO
Molt més que un gol
Espanya torna a ser campiona del món. Tres anys després que la selecció femenina fera història i conquistara el seu primer Mundial, la masculina ha tornat a situar el futbol espanyol al cim amb la seua segona estrella. Dos triomfs que confirmen un moment extraordinari i que ens han permés viure, una vegada més, l’alegria de celebrar junts. Partit rere partit, milions de persones hem compartit una mateixa il·lusió i les diferències han quedat en un segon pla. Tant de bo fórem capaços de traslladar més sovint eixa unió a altres àmbits essencials per al nostre present i el nostre futur. Perquè, quan l’objectiu comú pesa més que les diferències, les coses avancen.
A l’Alcora també vam voler viure la final com una gran festa. La Pista Jardí es va omplir de veïns i veïnes que van animar, van patir i van compartir l’emoció del partit. No va ser només el gol de Ferran (que també) el que va fer campiona Espanya. Darrere d’un èxit d’aquesta magnitud no hi ha casualitats. Hi ha talent, preparació, perseverança, decisions encertades i molts anys de treball.i ha, per damunt de tot, equip. La capacitat de sumar aportacions diferents al voltant d’un propòsit compartit, sense personalismes i entenent que els grans assoliments sempre són col·lectius.
Salvant totes les distàncies, aquesta reflexió em porta a pensar en el moment que travessa l’Alcora. Les seleccions espanyoles estan en el seu prime i el nostre poble també viu una etapa d’impuls que hem de saber aprofitar. Haver superat novament la barrera dels 11.000 habitants després de quinze anys és un indicador que ho demostra. També ho són les xifres d’atur més baixes dels últims díhuit anys i la fortalesa del nostre teixit industrial i empresarial. Són dades que evidencien que l’Alcora continua sent un poble on moltes persones decidixen quedar-se, instal·lar-se i construir el seu projecte de vida.
Tinc clar que la nostra responsabilitat com a equip de govern és aconseguir que aquest creixement es traduïsca en una millora real de la qualitat de vida. Som 11, com els jugadors que salten al terreny de joc, cadascun amb una funció i unes responsabilitats diferents, però amb un mateix objectiu. Tinc al meu costat un equip compromés, preparat i decidit a continuar millorant l’Alcora. En els últims anys, hem aconseguit mobilitzar inversions i subvencions històriques. La capacitat per a captar recursos d’altres administracions ens ha permés afrontar actuacions que difícilment haurien pogut executar-se únicament amb fons municipals i donar resposta a necessitats llargament reivindicades.
La recuperació del patrimoni és un dels exemples més visibles. La nova biblioteca ha retornat a la ciutadania un edifici emblemàtic i l’ha convertit en un espai modern, útil i obert. Al mateix temps, continuen avançant les actuacions a la Reial Fàbrica, un projecte estratègic que ja s’ha convertit en un important atractiu cultural i turístic, però que encara té un enorme potencial per desenvolupar.
També hem fet una aposta sense precedents per la modernització dels polígons industrials. La indústria és el principal motor econòmic de l’Alcora i necessita espais moderns i adaptats a les exigències actuals. Millorar els polígons significa donar suport a les empreses implantades i reforçar la capacitat del nostre municipi per a atraure noves iniciatives.
A aquest impuls se sumen demandes històriques que ja són una realitat, com l’ampliació i millora de l’IES Ximén d’Urrea, i altres projectes necessaris en els quals continuem avançant, com la futura residència de majors, la renovació dels carrers, la millora de les instal•lacions públiques o la creació de nous espais per a la ciutadania.
Tot això és possible gràcies a la solvència econòmica de l’Ajuntament. Haver reduït progressivament el deute fins a aconseguir deixar-lo a zero ens dona ara més capacitat per a afrontar noves inversions i ens permet recórrer puntualment a finançament sense comprometre les arques municipals.
Però el progrés d’un poble no es mesura només en obres, pressupostos o indicadors econòmics. L’Alcora està més viva que mai. Aquesta vitalitat naix, sobretot, de la gent. Perquè, igual que ocorre en l’esport, cap èxit important és fruit d’una sola persona. L’Alcora avança gràcies a un gran esforç col·lectiu: el de les empreses i les persones treballadores que sostenen la nostra economia; el de les associacions i entitats culturals i esportives; el del comerç, l’hostaleria i els barris; el dels treballadors i treballadores municipals, i el de tantes persones que dediquen temps, idees i il·lusió a fer poble.
Reconéixer el bon moment del nostre municipi no significa caure en l’autocomplaença. Queda molt per fer. Moltíssim. Disposem, això sí, d’una bona base per a continuar avançant. Ens correspon consolidar aquesta etapa d’impuls amb ambició, responsabilitat, esforç compartit i els peus en terra.
Alcalde de l'Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló
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