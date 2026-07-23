«POV: acabas de empezar a leer este artículo sin tener muy claro qué significa POV». Si has entendido la referencia, enhorabuena: ya hablas el idioma de TikTok. Si, en cambio, te has quedado pensando qué demonios significan esas tres letras, probablemente pertenezcas a una franja de edad por encima de los 40. No es una crítica; es la prueba de que internet lleva tiempo fabricando un idioma propio y no siempre avisa cuando cambia las reglas.

POV son las siglas de Point of View (punto de vista), término heredado del lenguaje audiovisual que describe escenas grabadas desde la perspectiva de un personaje. El espectador no observa la acción: la vive a través de sus ojos. Las redes han cogido ese recurso cinematográfico y lo han convertido en una de las expresiones más reconocibles de su propia jerga.

Hoy un POV puede preceder casi cualquier situación imaginable: «POV: tu hijo te acaba de decir que le arregles el WiFi y solo estaba apagado». «POV: abres el grupo de WhatsApp del colegio y encuentras 187 mensajes sin leer». «POV: dices que solo ibas a entrar 5 minutos en el supermercado y sales una hora después». Muchas veces ni siquiera se usa de forma estrictamente correcta. Y ahí está precisamente la gracia. Ha dejado de ser una indicación técnica para convertirse en un código compartido entre millones de usuarios.

Lenguaje en internet

El lenguaje en internet evoluciona más rápido que cualquier diccionario. Las palabras cambian de significado y viven una segunda vida. Las nuevas generaciones no solo consumen contenido: consumen formatos. Hoy es POV. Ayer fue el storytime. Mañana será otra combinación de letras que volverá loco a quien intente seguir la tendencia.

Si a lo largo de la lectura de este artículo has tenido que buscar en Google qué es POV, no te preocupes: es muy probable que seas millennial, de la Generación X o incluso baby boomer. Y no será la última vez que tengas que hacerlo, porque la generación del scroll ya está inventando otra palabra que volverá a hacerte abrir el buscador.

Licenciada en Comunicación Audiovisual