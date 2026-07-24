Opinión | LA RÚBRICA
Castelló merece más
Cada presupuesto es una oportunidad para decidir qué ciudad queremos construir y para comprobar quién está dispuesto a defenderla. PP y Vox han rechazado en Les Corts las 50 enmiendas socialistas para Castelló en los presupuestos del Consell.
No eran propuestas para el PSOE. Eran propuestas para nuestra ciudad: dos millones de euros para instalar ascensores en las viviendas del Plan de Barrios, un nuevo centro de salud en Censal, una nueva residencia pública para mayores, inversiones en colegios e institutos, el impulso al TRAM hasta Benicàssim o actuaciones para desbloquear proyectos paralizados.
Se puede discrepar de una propuesta concreta. Lo difícil de explicar es votar sistemáticamente en contra de todo lo que beneficia a Castelló solo porque lo presenta otro partido.
Pero hay algo todavía más preocupante: el silencio de la alcaldesa.
Begoña Carrasco ha decidido que nunca discutirá una decisión de la Generalitat cuando gobierna el PP. Calla ante los retrasos, ante las inversiones que no llegan y ante los proyectos paralizados. Prefiere proteger las siglas antes que exigir lo que necesita la ciudad.
Una alcaldesa está para defender a sus vecinos y vecinas, no para ejercer de portavoz del Consell. Castelló no necesita resignación. Necesita ambición. Necesita una Generalitat que invierta y un ayuntamiento que la reivindique sin complejos.
Castelló merece mucho más que el silencio de quienes deberían defenderla. Con su silencio, Begoña Carrasco, una vez más, ha quedado retratada.
Portavoz del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de Castelló
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