La inflación da una tregua al bolsillo

La inflación ha condicionado durante los últimos años la economía de miles de familias de Castellón y ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de la negociación colectiva. Los últimos datos que ofrecemos en estas mismas páginas permiten apreciar un cambio de tendencia que merece destacarse, ya que los incrementos salariales pactados en los convenios colectivos comienzan a situarse por encima de la evolución de los precios. Es una noticia positiva porque ayuda a contener la pérdida de poder adquisitivo que los trabajadores han venido acumulando desde el fuerte repunte inflacionista registrado tras la pandemia y, más recientemente, la crisis energética.

El hecho de que las revisiones salariales superen ligeramente al índice de precios supone un alivio para muchas economías domésticas, sometidas desde hace tiempo a una presión constante. La cesta de la compra continúa siendo mucho más cara que hace unos años, el acceso a la vivienda sigue tensionando los presupuestos familiares y numerosos gastos cotidianos mantienen niveles elevados. En este escenario, cualquier avance que contribuya a preservar la capacidad de compra de los salarios resulta relevante.

No obstante, conviene interpretar estos datos con la perspectiva que exige la realidad económica. Que los convenios estén consiguiendo frenar la pérdida de poder adquisitivo no significa que el problema haya quedado resuelto. Durante los años de mayor inflación, el incremento de los precios avanzó a un ritmo muy superior al de los salarios, generando una brecha que todavía dista de haberse cerrado. La mejora registrada en 2026 representa un punto de inflexión, pero no compensa de golpe el deterioro acumulado durante los ejercicios anteriores.

Precisamente por ello adquieren mayor importancia las fórmulas que permitan proteger a los trabajadores frente a futuras desviaciones entre la inflación y los salarios. La incorporación de cláusulas de revisión en los convenios se ha convertido en una herramienta cada vez más extendida para evitar que una nueva escalada de precios vuelva a erosionar el poder adquisitivo. No se trata únicamente de garantizar una subida salarial, sino de asegurar que el esfuerzo de quienes sostienen la actividad económica no quede desbordado por circunstancias ajenas a su trabajo.

Al mismo tiempo y no menos importante, esa protección debe convivir con la necesidad de mantener la competitividad de las empresas, especialmente en una provincia con un importante peso industrial y exportador. Los costes laborales forman parte de una ecuación mucho más amplia en la que también influyen la energía, las materias primas, la financiación o la incertidumbre derivada del contexto internacional. Encontrar ese equilibrio es la única vía para que las mejoras salariales sean sostenibles en el tiempo y no comprometan la capacidad de inversión ni la creación de empleo.

Castellón afronta, por tanto, una oportunidad para consolidar una negociación colectiva que permita repartir de forma más equilibrada los efectos del crecimiento económico cuando este se produce y amortiguar las consecuencias de las crisis cuando llegan. El verdadero objetivo, en definitiva, ya no debería limitarse a evitar nuevas pérdidas, sino a recuperar progresivamente el terreno cedido para que el crecimiento económico tenga un reflejo real en la calidad de vida de quienes lo hacen posible.