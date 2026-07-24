La innovación que protege

La inteligencia artificial ha llegado para quedarse y las administraciones debemos incorporarla con responsabilidad, con garantías y, sobre todo, poniendo la tecnología al servicio de las personas.

En Almassora tenemos claro que innovar significa mejorar la vida de nuestros vecinos, aprovechando las herramientas que nos ofrece el presente para prestar servicios públicos más eficaces, más ágiles y más cercanos. Por eso hemos dado un paso importante incorporando ChatPol a nuestra Policía Local, convirtiéndonos en uno de los primeros 30 municipios de España en implantar una solución de IA diseñada específicamente para las fuerzas y cuerpos de seguridad.

No hablamos de sustituir a los policías. Todo lo contrario. Hablamos de ayudarles.

Nuestros agentes dedican una parte muy importante de su jornada a tareas administrativas, a redactar diligencias, informes y atestados que son imprescindibles, pero que les restan tiempo de estar en la calle, prevenir, atender al ciudadano y responder con rapidez cuando se les necesita. Si una herramienta tecnológica permite reducir esa carga burocrática con todas las garantías jurídicas y de seguridad, la obligación de cualquier administración responsable es utilizarla.

La IA no va a tomar decisiones. No va a sustituir la experiencia, el criterio ni la profesionalidad de nuestros agentes. Lo que hará será agilizar procesos, facilitar consultas jurídicas, reducir tiempos de tramitación y permitir que nuestros policías puedan dedicar más horas a patrullar nuestras calles. Hemos apostado por una plataforma desarrollada específicamente para la realidad policial española, certificada con el máximo nivel de seguridad del Esquema Nacional de Seguridad y plenamente adaptada al Reglamento General de Protección de Datos. Además, esta implantación irá acompañada de la formación necesaria para toda la plantilla.

En Almassora llevamos tiempo demostrando que creemos en la innovación como una herramienta de transformación. No es casualidad que nuestro municipio forme parte de la Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación. Ese reconocimiento supone un compromiso permanente con una forma de entender la gestión pública basada en la eficiencia y orientada a resolver problemas.

Alcaldesa de Almassora