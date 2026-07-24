Opinión | LA RUEDA
La victoria para los que sufren
El fútbol, en España y en el mundo, es un deporte de impacto social y territorial. Por cierto, si hablo de repercusión social es porque suele estar al alcance de todos. Y es que, cuantos más medios e instalaciones se tengan, mejor. No obstante, como la energía, el motor esencial, en muchas ocasiones es el sueño de un niño/a por ser Casillas, Lamine, Alexia…, mientras exista una calle (pavimentada o no) que no pasen muchos coches y algo que patear, habrá fútbol con ilusión. Pero también he dicho que el fútbol tiene una marca territorial porque, normalmente, si en la zona existe un equipo con presencia, la gente tiende a hacerlo suyo, a identificarse con él. En última instancia, si no es muy bueno y resulta duro ir al cole (casi todos los lunes) habiendo perdido, siempre queda el consuelo de, además, ser del Barça o del Madrid. Lo que es evidente es que cuando el equipo de fútbol es la selección que juega con los colores de la bandera y el escudo nacional en el pecho, el impacto social y territorial es más amplio, afecta a todo el país y une más a los ciudadanos. No es exagerado decir que, el fútbol, que tan solo es un juego, un deporte, en esas circunstancias puede pasar a ser un arma en una batalla política por la patria.
En última instancia, esa trascendencia social y territorial en manos de políticos sátrapas y malos gobiernos, puede convertir al fútbol en uno de esos espectáculos que, aún hoy, se utiliza para manipular y distraer a los ciudadanos y eludir su participación en temas trascendentales. Algo que ha evitado Messi en Argentina cuando le ha dicho a Milei que, solo querían la victoria para darle una alegría a un pueblo que sufre porque son muchos los que no tienen empleo o no llegan a final de mes.
Analista político
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