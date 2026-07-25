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Opinión | LA RÚBRICA

Carla Nebot

Carla Nebot

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Betxí guanya albloqueig del PP

No sé com començar aquestes línies… si amb alegria perquè, després de dos anys, el Tribunal Superior de Justícia ha donat la raó a l’Ajuntament de Betxí en el projecte Edificant de Pequelar, o bé amb tristesa.

I dic amb tristesa perquè hem perdut dos anys de qualitat educativa per als xiquets i xiquetes de la nostra localitat. I ells no es mereixien aquesta situació. Pequelar és la primera escola, la primera llar on els nostres infants comencen a descobrir el món, i aquesta llar ha d’estar preparada per oferir-los el millor futur possible.

Era un projecte necessari per a Betxí, però el govern del Partit Popular va decidir posar-hi traves i judicialitzar una actuació pensada exclusivament per garantir una educació pública i de qualitat.

Des de Compromís sempre hem defensat que les coses s’havien fet bé, tant administrativament com políticament. De fet, el mateix govern del PP va fiscalitzar els 2,2 milions d’euros destinats a Pequelar i la Conselleria d’Hisenda va avalar tota la tramitació. Per això, la decisió de la Conselleria d’Educació mai no ha tingut cap sentit.

Ara el PP ja no té excuses. La Conselleria d’Educació ha d’abandonar el bloqueig, transferir els recursos compromesos i permetre que el nou Pequelar siga una realitat.

Betxí no necessita més confrontació. Necessita que aquest projecte s’execute com més aviat millor. És hora que el Consell deixe de posar pals a les rodes i es pose, d’una vegada, al costat dels pobles que treballem per millorar la vida de la nostra gent.

Alcaldessa de Betxí

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