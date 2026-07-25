Peñíscola genera, en un mes de julio como este, más de 50 toneladas diarias de basura; en agosto serán más de 65 al día, una cifra que multiplica por mucho la generación de basura durante otros meses del año. Para recogerla, en nuestro municipio, los equipos están en marcha, prácticamente todo el día, ya que hay ronda de recogida durante la mañana, la tarde y la noche.

Reconocer y dignificar el trabajo de los operarios que hacen esta tarea es importantísimo por eso todos los años, durante el verano, voy a darles personalmente las gracias por el sobreesfuerzo que realizan.

No solo tienen que lidiar con el calor, con el incremento que tienen de la carga de trabajo... además, deben enfrentar la falta de civismo de quienes No cumplen y tiran la basura donde no corresponde y cuando no corresponde.

Este inicio de verano, solo en el mes de junio, hemos recogido casi 15.000 kilos de voluminosos 712 recogidas Sin aviso, habiendo un servicio gratuito de recogida avisando con antelación.

Sin la necesaria colaboración ciudadana difícilmente podemos disfrutar de los servicios públicos y los efectos y beneficios que estos tienen en la comunidad.

Si el trabajo no es conjunto y no existe la corresponsabilidad para que cada cual haga lo que le corresponde, lo que está claro es que no avanzamos.

Así que hemos tomado el toro por los cuernos y en Peñíscola hemos dicho basta; hemos endurecido las multas para quienes no cumplen con las normas.

Con los impuestos de todas y todos sostenemos los servicios públicos; sin embargo, el incivismo de unos pocos nos cuesta recursos extraordinarios a todos. Es insolidario además de insostenible.

Si no tiras la basura donde corresponde te expones a una multa ahora en Peñíscola de 750 euros, si lo haces por segunda vez 1.500 y si hay una tercera denuncia o más, 3.000 cada vez que incumplas.

Así que más vale ser cívico porque los compañeros y compañeras que trabajan día tras día incansablemente por mantener Peñíscola limpia merecen la colaboración de todas y todos; y ahora, además, si no lo eres te va a costar caro.

Alcalde de Peñíscola