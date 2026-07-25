Las Tascas, patrimonio de Castellón

«¿A las 20.00 horas en las Tascas?» ¿Quién no ha formulado alguna vez esta pregunta en el momento de quedar con los amigos para tomar algo antes de cenar o para picotear en buena compañía? Si son de Castellón, viven, han vivido, estudiado o visitado la capital de la Plana seguro que se reconocen en esta frase. Y lo hacen porque las Tascas son patrimonio de nuestra ciudad. Un lugar de encuentro y de visita obligatoria para aquellos que buscan disfrutar de la más pura esencia castellonense.

Desde el equipo de gobierno que tengo el honor de presidir tenemos muy claro que el área gastronómica comprendida entre las calles Barracas, Isaac Peral, Mayor, Vera y plaza Santa Clara es una seña de identidad de nuestra ciudad a proteger, tanto por la actividad económica y el empleo que generan sus locales como por su atractivo turístico y lo que suponen para la dinamización del centro. De ahí la importancia de que la semana pasada aprobáramos la exposición al público de la propuesta del cese de la Zona Acústicamente Saturada, la conocida como ZAS Tascas, un paso fundamental para acabar con las limitaciones que implica para los hosteleros y los emprendedores que allí se ubican o que quieren emprender en un enclave único en nuestra ciudad.

Y siguiendo con las cuestiones, ustedes se preguntarán, ¿y ahora, qué? Pues ahora toca seguir con la tramitación que consiste en un mes de exposición pública de la propuesta de cese de la declaración de la ZAS y recibir el visto bueno preceptivo de la Conselleria de Medio Ambiente, a través de la Dirección General de Calidad y Educación Ambiental. A partir de ese momento, pondremos en valor nuestras Tascas, convirtiéndolas en Espacio de Tradición Gastronómica y, de este modo, protegiéndolas y asegurando su pervivencia. Además, las situaremos al nivel de otros espacios de similares características de otras ciudades, donde también son un reclamo turístico.

En esta concentración de locales de restauración se promueve el consumo de productos representativos de la terreta, además de ser un punto de encuentro y socialización. Sin embargo, hay algo que nos distingue y que es inimitable, nuestras Tascas tienen como gran aliado el privilegiado clima del que disfrutamos prácticamente todo el año, que nos invita a salir a la calle, a reunirnos y a compartir.

Siempre les digo que en este ejecutivo local trabajamos cada día para hacer posible la Tercera Transformación de Castellón. Lo hacemos sentando las bases de la ciudad del futuro, la que queremos para nuestros hijos, nietos... Pero sin olvidar nuestro pasado, nuestras raíces, nuestra genealogía. En este apartado no nos podíamos dejar Las Tascas. Desde hace cerca de medio siglo, la capital de la Plana no se entiende sin ellas. Y desde el Gobierno de la ciudad queremos poner en valor y proteger su actividad, haciéndola compatible también con el descanso de los vecinos de la zona y siempre cumpliendo de la ley vigente. Declararla Espacio de Tradición Gastronómica asegura que el que ahora es nuestro punto de encuentro tradicional y en el pasado lo fue para varias generaciones de castellonenses, lo siga siendo para las próximas.

Además, lo relanzamos como recurso turístico y factor de desestacionalización. Porque, créanme, la gastronomía gana día a día enteros entre los vectores que llevan al viajero a elegir un destino u otro; a la empresa o institución, a organizar un congreso en una ciudad u otra; o a la entidad deportiva autonómica, nacional o internacional, a celebrar una competición aquí o allí. En este sentido, en Castellón contamos con un recurso con personalidad propia que se ha gestado con el cariño y el esfuerzo de los hosteleros que, pese a las dificultades de los últimos años, han sabido conservarlo y mimarlo hasta que llegara este momento.

Ahora, de nuevo, este gobierno municipal cumple con la palabra dada y proponemos el cese de la ZAS porque las mediciones han salido bien y, 16 años después, la realidad de la ciudad ha cambiado. Una vez más, donde desde el gobierno del Fadrell veían problemas que se quedaban sin resolver, nosotros buscamos soluciones. Unas acciones que, de nuevo, se toman tras el diálogo con las partes afectadas y teniendo muy en cuenta su punto de vista.

Y es que si decidimos proponer el cese de la ZAS lo hacemos con datos objetivos que certifican su viabilidad, garantizando el descanso de los residentes en la zona. Así lo certifica el informe final de resultados del Servicio de Monitorización Acústica en continuo elaborado a partir de las mediciones realizadas, cuyos resultados cuantitativos han servido de base para proponer el cese de la ZAS.

Nos sobran los argumentos una vez más. Por todo ello, espero que el anuncio por parte de la Generalitat Valenciana no tarde en llegar. Seguimos.

Alcaldesa de Castellón