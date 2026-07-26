Opinión | LA VENTANA DE LA UJI
Els eclipsis, una oportunitat per mirar el cel amb curiositat
L’interès de l’ésser humà pels eclipsis és, possiblement, tan antic com la mateixa naturalesa humana. Les llegendes i mites ens mostren que la fascinació per aquest esdeveniment astronòmic forma part de les arrels de molts pobles d’arreu del món. Més enllà de la tradició, la primera prova escrita d’un eclipsi es troba en una tauleta trobada al jaciment de Ras Shamra, antigament coneguda com a Ugarit.
L’arqueòleg francès Charles Virolleaud va traduir aquesta tauleta l’any 1951 i conté la descripció més antiga d’un eclipsi de la qual tenim constància. La data exacta no està clara, però podria correspondre a un eclipsi ocorregut fa més de 3.000 anys a l’actual Síria.
Aquesta fascinació pels eclipsis continua viva avui en dia. Malgrat el coneixement que la ciència ha acumulat al llarg de la història, els eclipsis continuen generant interès com a esdeveniment únic de la natura. En aquest sentit, l’eclipsi total de sol del pròxim 12 d’agost serà un gran esdeveniment astronòmic més enllà de la seua naturalesa. Per a molta gent, serà l’única oportunitat de veure un eclipsi d’aquestes característiques. I és que l’últim eclipsi solar total visible des de la província de Castelló ocorregué l’any 1905. I per al següent, haurem d’esperar a l’any 2180.
Com no podia ser d’una altra manera, aquest eclipsi ha generat un gran interès social
A aquest fet, se sumen uns altres. Per exemple, l’eclipsi ocorrerà en una data i hora propícies: una vesprada de vacances d’estiu. A més, es tracta del tipus d’eclipsi solar més espectacular, un eclipsi total. I per finalitzar, és el primer d’una sèrie de tres eclipsis de sol que seran visibles des d’Espanya. A més de l’eclipsi d’aquest any, el 2 d’agost de 2027 tindrà lloc un eclipsi de sol que es veurà de manera parcial en la província de Castelló; i el 26 de gener de 2028 hi haurà un eclipsi anular, on podrem observar un anell de llum al voltant de la Lluna. Com no podia ser d’una altra manera, aquest eclipsi ha generat un gran interès social.
En aquest sentit, la Universitat Jaume I (UJI) s’ha sumat a les accions de divulgació que diverses administracions de tots els nivells han organitzat amb motiu de l’eclipsi. A través del Servei d’Activitats Socioculturals i la Unitat de Divulgació Científica i Ciència Ciutadana, l’UJI ha organitzat uns tallers dirigits a tots els públics en diversos municipis de la província de Castelló durant els mesos de juny i juliol.
L’objectiu era doble: d’una banda, compartir el coneixement amb la resta de la societat, per comprendre què és un eclipsi, les seues causes i característiques, amb consells per a una observació segura. D’altra banda, els tallers han permès apropar la universitat a la societat, portant la ciència fora dels laboratoris i convertint l’espai públic en un espai de divulgació.
En aquests tallers, hem parlat de la seguretat i la protecció de la vista. Com que l’eclipsi té lloc a casa nostra, hem d’evitar desplaçaments innecessaris i els riscos associats. S’estima que l’eclipsi provocarà més de 10 milions de desplaçaments per les carreteres a tot Espanya, saturant vies i accessos, molts dels quals tindran com a destinació la costa.
Per saber quin és el lloc més proper al nostre domicili o lloc de residència, podem utilitzar el visualitzador habilitat per l’Institut Geogràfic Nacional. I no oblidem protegir la nostra vista del sol amb ulleres d’eclipsi homologades (amb la norma ISO 12312-2:2015) o amb un projector solar. Les ulleres de sol, radiografies o cristalls fumats no protegeixen de la radiació solar directa i poden danyar la vista. Per evitar qualsevol risc, es recomana utilitzar les ulleres d’eclipsi durant tota l’observació, inclosa la fase de totalitat.
La curiositat continua sent el millor punt de partida per comprendre el món que ens envolta
Més enllà del valor astronòmic, l’eclipsi del 12 d’agost és una oportunitat excepcional per gaudir d’un moment únic. Durant un parell d’hores, milions de persones compartirem una mateixa mirada cap al cel, i les diferències d’edat, professió o procedència desapareixeran per donar pas a una experiència compartida que ens recordarà que tots habitem el mateix planeta i observem el mateix univers.
Poques vegades un esdeveniment és capaç de reunir tantes persones al voltant (potser a excepció d’una final del Mundial de futbol) i despertar una curiositat tan universal. El 12 d’agost, quan la Lluna oculte el Sol durant uns minuts, tindrem l’oportunitat de contemplar un espectacle únic de la natura. Però, sobretot, tindrem una magnífica ocasió per recordar que la curiositat continua sent el millor punt de partida per comprendre el món que ens envolta.
*Carles Garcia és membre de la Unitat de Divulgació Científica i Ciència Ciutadana
Suscríbete para seguir leyendo
- Un 'sí' para la historia: la emotiva pedida de mano durante el desembarco de Moncofa
- Máxima difusión: Buscan a un hombre desaparecido en Castellón desde hace un mes
- La noche en la que un restaurante de Castellón se convirtió en el hogar de 600 viajeros atrapados
- ¿Buscas un piso barato? Un pueblo de Castellón ofrece alquileres por menos de 300 euros al mes
- La Bonoloto deja en Castellón un primer premio de más de 380.000 euros
- El impresionante vídeo de un macrovertedero ilegal: avalancha de residuos en Castellón
- Castellón deja atrás la ola de calor, pero Aemet mantiene la alerta en la previsión
- Sigue la polémica de la okupación en Castelló: Vox culpa a Pedro Sánchez y exige la reforma de las leyes