El seleccionador más laureado de la historia de la selección española es un hombre de mediana edad, sin un pelo de tonto, que afirma ser católico y rezar a diario. Considera que el trabajo bien hecho, el compromiso, el esfuerzo constante, la confianza, la ambición y las buenas maneras son fundamentales para alcanzar el éxito.

En este sentido representa lo bueno que queda en este mundo. Ha afirmado que, para formar parte de su equipo, se tiene que ser una buena persona. ¡Con dos cojones! Luis de la Fuente se ha convertido en el primer héroe de la ultractualidad (permítanme el palabro). Ha superado los absurdos clichés de la posmodernidad para, a base de trabajo continuo, lograr el éxito.

Ha puesto en evidencia, sin pretenderlo, las vergüenzas de aquellos que no juegan limpio

Su aura brilla mucho. Ha alcanzado la gloria, al menos la balompédica, sin que ningún cuñado le enchufe, ningún primo lo coloque y ningún compañero de partido le busque un sillón. Ha alcanzado el olimpo del deporte con el sudor de su frente. Además de todo esto, Luis de la Fuente no critica. Alaba lo que considera bien hecho, y no acepta lo que ve que está mal. Punto.

La selección española ha ganado el Mundial gracias a él, e incluso ha ido mucho más allá. Ha puesto en evidencia, sin pretenderlo, las vergüenzas de aquellos que no juegan limpio, que son maleducados, que no aprenden de sus errores y que se creen los reyes del mambo. Este campeonato ha supuesto la victoria del buen fútbol frente a la mediocridad ramplona. Ha supuesto el aplastante triunfo de lo que está bien hecho, lo que está bien pensado y trabajado. Es todo un ejemplo.

*Pablo Sebastiá es escritor