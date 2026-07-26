El partido invisible

Hace una semana, España levantó la Copa del Mundo de fútbol por segunda vez. El sentido de pertenencia hizo que aumentara nuestra autoestima al hacer nuestro el éxito colectivo, lo que en psicología se conoce como el fenómeno de «brillar con luz ajena».

Al formar parte de un colectivo, se desencadenaron mecanismos ligados al bienestar y al vínculo social, donde la felicidad se multiplicó por vibrar todos en una misma sintonía emocional. Por otro lado, es fácil deslumbrarse con los abrazos y los gritos, pareciendo que el éxito es un instante mágico, una iluminación repentina que solo los elegidos consiguen tocar.

Porque la excelencia no consiste en no fallar jamás, sino en desarrollar la resiliencia necesaria para volver al campo tras cada tropiezo

Sin embargo, cada trofeo oculta un trabajo invisible: cientos de horas aprendiendo a sostener el cansancio, habitar la duda y vencer al miedo. Y, en nuestro día a día, cada uno de nosotros también juega su propio partido en un estadio silencioso, cuando intentamos superar un momento de desánimo, cuando buscamos poner límites saludables o cuando tratamos de levantarnos de la cama en un día gris. Porque la excelencia no consiste en no fallar jamás, sino en desarrollar la resiliencia necesaria para volver al campo tras cada tropiezo.

Del mismo modo que un mal partido no define la carrera de un futbolista, un error, un despido o una ruptura no determinan nuestro valor personal

Y, del mismo modo que un mal partido no define la carrera de un futbolista, un error, un despido o una ruptura no determinan nuestro valor personal. El verdadero crecimiento nace cuando toleramos la frustración y abrazamos nuestra vulnerabilidad. Ojalá mirásemos nuestros pequeños avances con el mismo entusiasmo y compasión con que celebramos un gol decisivo. Porque necesitamos un entorno compasivo que nos sostenga en los malos momentos. Al final, la victoria más valiosa ocurre cuando decidimos no rendirnos frente a la incertidumbre, confiando en el proceso.

*Carlos Hidalgo es psicólogo clínico (www.carloshidalgo.es)