Hemos ganado, ya tenemos dos estrellas. A pesar de la superioridad de la selección española, costó, algunos factores se oponían y hubo que meter tres goles para que al menos valiera uno. Parece que la FIFA y el inclito Infantino tenían interés en favorecer a Argentina.

El arbitro no ayudo, con faltas a favor no pitadas, cuando nos cosían a patadas y, sin embargo, en contra todas, consintiendo la dureza argentina que debería haber cortado, un tal Paredes no pudo ser más guarro. Se ratificó al finalizar con una actitud vergonzosa y macarra de los que no saben perder con múltiples agresiones, que esperamos les traiga consecuencias.

Este equipo es un gustazo, controla los partidos, juega y, por sacar un pero, solo le falta puntería

Este equipo es un gustazo, controla los partidos, juega y, por sacar un pero, solo le falta puntería. En gran parte hay que agradecerlo a Luis de la Fuente que ha seguido sus criterios sin ceder a presiones, no solo tiene conocimiento, también suerte. Se promete un futuro glorioso. Mención especial a Rodri balón de oro y MVP del mundial, un portento que marca el ritmo de los partidos y es nuestra auténtica figura.

Jugamos bien todo el campeonato, gloriosa la actuación ante los teóricos favoritos, los franceses, pero es que contra los argentinos tuvimos el 66,3% de posesión y tiramos 13 veces a puerta y ellos ¡ninguna! Me encanta lo que supone de unión entre españoles, que se sienten orgullosos de serlo y ondean nuestra bandera sin complejos. Alegría que nos merecemos entre tanta pobredumbre sanchista. La tercera estrella en España 2030. Somos los mejores. ¡Viva España!

*Joaquín Serrano es notario y doctor en Derecho