La crisis de 2008 trajo despidos masivos y ERES con lo que muchos de los trabajadores y trabajadoras que salieron de esa situación fue concedido una ayuda con la previsión de llegar a la edad de 61 años para jubilarlos anticipadamente. UJP-UGT denuncia que la aplicación de recortes vitalicios a personas que se vieron abocadas a una jubilación anticipada involuntaria tras haber cotizado más de 40 años constituye una doble penalización. Son trabajadores que sufrieron la pérdida de su empleo en la recta final de su vida laboral por despidos colectivos, cierres o reestructuraciones.

La UJP-UGT mantiene un compromiso firme e inequívoco con las personas que, tras décadas de trabajo y cotización, continúan soportando coeficientes reductores aplicados de forma permanente sobre sus pensiones. Entendemos que esta situación genera una evidente sensación de injusticia y seguiremos trabajando para encontrar una solución justa y viable.

Nuestra organización exige transparencia al Gobierno sobre el número real de personas afectadas, reclamar una solución para quienes sufren penalizaciones de por vida por largas carreras de cotización y subsanar estas injusticias, y se atiendan estas reivindicaciones.

La UJP-UGT seguirá actuando con coherencia y responsabilidad, defendiendo los derechos de las personas jubiladas y pensionistas desde el diálogo social, la negociación y la movilización cuando sea necesaria con el respeto a las propuestas y decisiones adoptadas democráticamente por sus órganos de dirección.

Nuestro compromiso es con todas las personas afectadas por las penalizaciones derivadas de las largas carreras de cotización, y nuestra actuación continuará guiándose exclusivamente por la defensa del interés general de los jubilados y pensionistas afectados, e instar al gobierno y a los grupos parlamentarios a abrir un proceso de negociación que desemboque en una solución definitiva reparadora para el conjunto de las personas afectadas.

*José Luis Tena es secretario general de la Unión de Jubilados y Pensionistas UGT PV