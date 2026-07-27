Mujer rural

Cuando hablamos del futuro de la provincia de Castellón solemos hacerlo desde la perspectiva de la despoblación, el envejecimiento o la falta de oportunidades para la juventud. Sin embargo, pocas veces ponemos el foco en quienes sostienen buena parte de la vida económica y social de nuestros municipios: las mujeres rurales.

En Castellón, más de un centenar de municipios tienen menos de 5.000 habitantes y una parte importante de ellos se enfrenta al reto constante de fijar población. En ese contexto, el trabajo de las mujeres resulta esencial para mantener abiertos los servicios, cuidar de las personas, dinamizar la economía local y garantizar la cohesión social. Sin embargo, continúan soportando una realidad laboral marcada por la precariedad y la desigualdad.

Las mujeres rurales trabajan mayoritariamente en sectores altamente feminizados como la atención a las personas mayores, la ayuda a domicilio, la limpieza, el comercio de proximidad, la agricultura, la ganadería o los servicios sociosanitarios. Son empleos imprescindibles, pero caracterizados por la temporalidad, las jornadas parciales involuntarias, los bajos salarios y unas condiciones laborales que dificultan el desarrollo profesional y la conciliación de la vida familiar y laboral.

Las mujeres rurales trabajan mayoritariamente en sectores caracterizados por la temporalidad, las jornadas parciales involuntarias y los bajos salarios

A esta realidad se suma una desventaja añadida: vivir en el medio rural. La escasez de transporte público, la falta de escuelas infantiles, la limitada oferta de servicios sociales y sanitarios o las dificultades de movilidad obligan a muchas mujeres a renunciar a oportunidades laborales o a aceptar empleos en condiciones que nunca deberían normalizarse. La desigualdad laboral acaba convirtiéndose en desigualdad territorial.

No se trata de una situación inevitable. Es el resultado de decisiones políticas insuficientes y de un mercado laboral que sigue infravalorando los trabajos de cuidados y aquellos sectores donde la presencia femenina es mayoritaria. Cada contrato precario y cada servicio público que desaparece suponen un paso más hacia la despoblación de nuestros pueblos.

Desde CCOO defendemos que garantizar empleo estable y de calidad para las mujeres rurales es una inversión en el futuro de Castellón

Desde CCOO defendemos que garantizar empleo estable y de calidad para las mujeres rurales es una inversión en el futuro de Castellón. Reforzar los servicios públicos, mejorar los convenios colectivos, impulsar medidas efectivas de conciliación, favorecer la formación y asegurar oportunidades laborales dignas son políticas imprescindibles para combatir la desigualdad y fijar población en el territorio.

Porque cuidar de quienes cuidan también significa cuidar de nuestros pueblos. Sin empleo digno, sin igualdad de oportunidades y sin derechos laborales para las mujeres rurales, será imposible construir una provincia más cohesionada, más justa y con futuro.

*Virginia Sales Sales es secretaria General de la UI FSS CCOO Comarques del Nord