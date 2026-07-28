Opinión | VENTAR I ESCAMPAR EL POLL
A Castelló som un cantó
Cada partit diu que si aplegue a governar millorarà tot allò que no fa el que governa, el perquè no ho ha fet quan governava, és un dels misteris polítics eterns. Ens entretenen en cançons, reprotxen a l’adversari de no fer allò que ells tampoc feren. Les carències i la manca d’inversions i previsions venen de molt enrere, són coses dels governs: central, autonòmics, municipal o provincial. Si s’haguera invertit en prevenció, avui les inundacions i els altres fenòmens climàtics, o accidents, possiblement hagueren ocasionat menys danys humans i materials. Per a l’eficàcia en la prevenció i la modernització és totalment imprescindible la inversió. A Castelló, la manca d’inversions és sistèmica. En temps de la meua joventut, com a queixa per la discriminació, es deia que a Castelló som un cantó, sempre oblidats, menjant les molles del cap i cassal: cada fase de la ronda ens ha costat i encara ens costa suor i llàgrimes. També la restitució de la veritable pèrgola i l’ampliació de l’hospital General. A les comarques seria bo establir una xarxa d’hospitals de proximitat; construcció d’habitatges assequibles; ambulatoris; escoles. Als pobles implantar serveis mínims de farmàcies, gasolineres, o serveis bancaris. És preocupant que no hi haja cap intent de restituir i ampliar la connexió metropolitana, que en temps de la Panderola unia socialment i econòmicament el port de Castelló, Castelló, Almassora, Vila-real, Onda, i que podria ampliar-se a l’Alcora, Benicàssim, Borriol i la Pobla. El corredor mediterrani que afecta l’economia castellonenca va a una velocitat esbalaïdora, menys baixa que la necessària modernització de rodalia o mitjana distància. És clar que el corredor mediterrani, no passa per Madrid, potser per això no té tanta prioritat. Tenim un sistema de transport ferroviari col·lapsat per interessos polítics que van més enllà del servei. El desenvolupament cultural i social; econòmic i industrial que suposaria una xarxa eficaç de comunicacions, de transport públic o privat, la manca de finançament que ha impedit la modernització de les infraestructures, sospite que s’ha fet per por que l’empenta econòmica que suposaria, fora patrimonialitzat políticament per l’independentisme i, això és miserable.
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