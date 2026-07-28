La lección que nos dejan los incendios

El incendio que golpea a buena parte de la Plana Baixa deja tras de sí una huella que va mucho más allá de las miles de hectáreas calcinadas. La imagen de las llamas avanzando sin control, las evacuaciones, el confinamiento de poblaciones enteras y el enorme despliegue de medios humanos y materiales recuerdan hasta qué punto el patrimonio natural de Castellón continúa siendo extremadamente vulnerable. También evidencian que cada verano afrontamos una amenaza que ya no puede considerarse excepcional.

La prioridad absoluta ha sido proteger a las personas y contener un fuego de dimensiones extraordinarias, y en esa tarea resulta obligado reconocer el trabajo de los bomberos, las brigadas forestales y de emergencias, las fuerzas y cuerpos de seguridad, los voluntarios y todos los profesionales que, una vez más, han demostrado una capacidad de sacrificio admirable. Sin embargo, sería un error interpretar esta crisis solo como un éxito o un fracaso de los dispositivos de extinción. El verdadero debate arranca cuando las llamas se apagan. Y es que los incendios forestales han cambiado. El aumento de las temperaturas y la prolongación de los episodios de calor extremo están modificando el comportamiento del fuego en todo el arco mediterráneo y Castellón no es una excepción. A ello se suma una realidad que afecta de lleno a la provincia: el abandono progresivo del medio rural, la desaparición de explotaciones agrícolas y ganaderas y la falta de gestión continuada de muchas masas forestales -como se ha venido reiterando desde estas mismas páginas- han favorecido una acumulación de vegetación que convierte amplias zonas del territorio en un combustible perfecto cuando concurren las condiciones meteorológicas más adversas.

Castellón conoce bien las consecuencias de esa combinación. La provincia arrastra una larga historia de grandes incendios y cada episodio confirma que la estrategia no puede limitarse a reforzar los recursos de emergencia. Por muy preparados que estén los equipos de intervención, llegará un momento en el que la intensidad de determinados fuegos supere cualquier capacidad de respuesta. La prevención deja entonces de ser un complemento para convertirse en la principal herramienta de protección. Gestionar el monte durante todo el año debe ser una política sostenida y no una reacción cuando se aproxima el verano. Es algo que los expertos vienen recalcando. Recuperar usos tradicionales del territorio, favorecer la actividad agrícola y ganadera allí donde resulte viable, mantener los espacios de defensa o aprovechar la biomasa son medidas que requieren inversión, coordinación institucional y una visión que trascienda los ciclos políticos. No producen titulares inmediatos, es verdad, pero sí reducen el riesgo de que una chispa desemboque en una tragedia de enormes proporciones. Junto a ello, la tecnología abre posibilidades inimaginables hace unos años.ablamos de detección temprana, sistemas de vigilancia, análisis de datos o herramientas de predicción.

El último fuego debería ser un punto de inflexión. No basta con reconstruir lo perdido ni esperar a que el próximo verano sea más benigno. Castellón necesita asumir que el escenario ha cambiado y que proteger su patrimonio natural exige actuar con la misma determinación con la que después se combate el fuego. Porque cada hectárea quemada supone un daño ambiental difícilmente reparable, pero también una pérdida para la economía, para los municipios y para una identidad colectiva profundamente ligada a sus paisajes.