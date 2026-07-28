Opinión | PECES DE CIUDAD
Vida y paisaje borrados por el fuego
Las imágenes del incendio de la Vall d’Uixò de Mediterráneo y de las redes sociales de vecinas y vecinos de la zona, son demoledoras, estremecedoras. El paisaje de la Serra d’Espadà ha sido devastado por el fuego, con una furia desconocida y unas condiciones climatológicas nefastas. Es dantesco. Llevamos desde el sábado habitados de tristeza y de rabia, sintiendo junto a las miles de personas evacuadas con la angustia y el miedo a cuestas. Solidarizándonos con quienes están confinados en sus casas, sufriendo por quienes han perdido su hogar, sus cosechas, por los animales del bosque, por los rebaños ganaderos. Castelló sufre por la perdida del gran pulmón verde que es la Serra d’Espadà, por el dolor que transmite el cielo, el humo, la lluvia de ceniza. Sufrimos porque desaparece una parte de la historia, de la vida de los pueblos, la tierra que nos sostiene.
Mientras el fuego iba devorando todo a su paso, vertiginosamente, sin precedentes, las redes sociales se han llenado de una presión insoportable, porque todo el mundo sabe de incendios, de limpieza de montes, de hidroaviones… Indigna que en momentos de tanta gravedad, mucha gente se dedique a decir estupideces y negar el cambio climático. Infórmense, busquen la ley de montes y acallarán los tremendos bulos que están trascendiendo.
Lo más agradecido es la labor de nuestros héroes, la UME, brigadas forestales, bomberos, guardia civil, protección civil, policías local y nacional, voluntarios. Lo demás es provocar mucho ruido en momentos donde lo más importante es seguir la información solo de los canales oficiales de las administraciones públicas coordinadas. El futuro pasa por invertir recursos y por un pacto nacional de emergencias, estos incendios son de otro mundo.
Es periodista
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