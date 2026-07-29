Crispar sin desmayo

Cuando escribo estas líneas sigue activo el incendio que asola el Parque Natural de Serra d’Espadà, con el triste balance, en esos momentos, de 10.000 personas evacuadas y 35.000 confinadas. Mientras, las llamas habían arrasado casi 9.000 hectáreas, afectando a diecinueve municipios. Detrás de este crimen medioambiental, perpetrado inicialmente en el término municipal de Vall d’Uixó, existen varios indicios que apuntan a la mano criminal de un pirómano. El president de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, ha dicho sobre el terreno que es menester llegar a un pacto para legislar el endurecimiento de las penas previstas para irresponsables y pirómanos. En este delicado asunto hay que saber distinguir entre aquellos que sufren de piromanía, trastorno mental que los motiva a prender fuego como acto placentero y los incendiarios que son movidos por la venganza o intereses económicos.

Después están los casos de temeridad e inconsciencia. En toda esta casuística en la que entran en liza la mano y la mente del ser humano el freno posible para que un fuego no acabe necesariamente en catástrofe es la estricta aplicación de medidas desde el rigor técnico, sin dogma. Una mayor dureza de la justicia frenará a ciertos incendiarios, no así al enfermo pirómano; es, por tanto, fundamental una unitaria actuación forestal en la que estén perfectamente coordinadas las administraciones, con especial protagonismo de los ayuntamientos. Alcaldes y vecinos son quienes mejor conocen las peculiaridades del entorno en el que viven; no hay más que escucharlos en estos momentos, cuando buena parte del territorio nacional se encuentra en llamas.

A la grey política es menester exigirle acabar con el repudiable intento de sacar tajada de las desgracias. Resulta necesaria la inmediata activación de un mando único en episodios de catástrofes, allanando la actual burocracia que aún el otro día pretendía exigir el paniaguado delegado del Gobierno en Madrid, con informes justificando la petición de emergencia nacional solicitada por Ayuso. Para la historia de la vergüenza nacional queda aquello de Pedro Sánchez en las primeras horas de la dana, refiriéndose al Consell «Si quiere más recursos, que los pida». Recomiendo buscar el vídeo de la conferencia de Santiago Posteguillo en el Senado, donde relató la experiencia vivida en calidad de víctima en su residencia de Paiporta.

Frente a incendiarios y pirómanos empeñados en destruir el ecosistema, vital para la vida, solo cabe la acción decidida del estado que, como suele repetir Sánchez, lo integran todos los eslabones de las instituciones públicas. El presidente del Gobierno durante la mañana tendía la mano en la búsqueda de un pacto de Estado y horas más tarde surgía el incalificable ministro de Transportes, Óscar Puente, soltando sandeces y provocaciones en un vídeo de ocho minutos, ejerciendo de incendiario político. El colega Ángel Comas en la COPE dio en la diana: «No es fruto de un calentón; es una estrategia. Por la mañana aparece Sánchez de poli bueno y por la tarde el ministro hace el trabajo sucio mediático». Esta es la esencia del sanchismo: crispar sin desmayo.

Periodista y escritor