Estos días estoy siguiendo muy de cerca la evolución del incendio forestal que ha arrasado miles de hectáreas en la Sierra de Espadán. Como concejal de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Castellón, estoy muy orgullo del extraordinario trabajo de los bomberos del Ayuntamiento de Castellón, que se están dejando la piel para combatir las llamas, junto al resto del dispositivo de emergencias.

También he podido comprobar en primera línea del fuego que donde el campo estaba trabajado, donde había cultivos de naranjos, olivos o tierras de secano bien cuidadas, el fuego perdía intensidad e incluso llegaba a detenerse. Esos terrenos actúan como cortafuegos naturales. Lo mismo ha ocurrido, según he podido leer, con explotaciones ganaderas que, pese a estar rodeadas por las llamas, han logrado salvar las reses gracias a que los animales mantienen limpio el monte durante todo el año.

No es una teoría. Quienes mejor conocen el campo son quienes viven de él. Agricultores y ganaderos realizan una labor de prevención que ninguna administración puede sustituir. Sin embargo, demasiadas veces son ellos quienes encuentran más obstáculos para desarrollar su trabajo. Estos días me contaba una persona que necesitó casi dos años de trámites hasta obtener el permiso para talar un centenar de pinos.

Los incendios siempre han existido y siempre existirán. Pero lo que sí podemos hacer es reducir sus consecuencias. Para ello necesitamos menos trabas administrativas y más apoyo a agricultores y ganaderos. Un monte abandonado es un monte condenado a arder. Y un campo vivo es, sin duda, el mejor cortafuegos.

Portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Castellón