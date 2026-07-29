El pacto, tras la emergencia

La polarización no deja ningún asunto al margen. Los peores incendios de la historia de España solo tuvieron un día de tregua con la visita del rey Felipe VI y su llamada, sensata, a la unidad. Pero antes y después de ese paréntesis, PSOE y PP no han perdido oportunidad de confrontar a propósito del cambio climático como factor decisivo de la desgracia que están viviendo cientos de miles de ciudadanos. Y lo inaceptable es que utilicen las instituciones para hacerlo. Porque Pedro Sánchez, cuando habla, no lo hace de acuerdo con la información y la responsabilidad que tiene el Gobierno de España en una emergencia como esta, sino por puro partidismo para afear al PP sus pactos con los negacionistas de Vox. Y de igual manera, las autoridades municipales o autonómicas del PP no han hablado de acuerdo con una visión técnica sino política. Son episodios como estos los que minan la confianza de los ciudadanos en los partidos convencionales y en las instituciones, ya que no se ocupan de solucionar los problemas por graves que sean, como estos incendios, sino que solo tratan de sacar partido, nunca mejor dicho, de la desgracia.

Esta dinámica polarizadora ha contaminado en esta ocasión la posibilidad de forjar un pacto nacional para hacer frente a la emergencia climática. Pedro Sánchez y su Gobierno han sido inoportunos con esta propuesta porque no tiene sentido hacerla mientras el bosque se quema, en especial si eres el último responsable de apagarlo. Intencionadamente o no, esa propuesta en ese momento desviaba la atención de lo que sigue siendo el problema principal: extinguir los incendios y permitir que la población vuelva a sus casas, al menos los que las sigan teniendo. Con todo, desde las instituciones gobernadas por el PP tampoco se debería dejar de tener en cuenta que todos los expertos, tengan la ideología que tengan, coinciden en que los incendios se apagan en invierno y no en verano. Por lo tanto, la extinción es el problema, pero la prevención es el gran reto.

Tras algunas décadas de amplio consenso en torno al cambio climático, sus causas y sus consecuencias, la polarización política ha hecho añicos esa dinámica y ahora estamos ante una pugna irracional entre negacionistas y fundamentalistas. Y utilizar los episodios climáticos extremos para defender una u otra posición es siempre un grave error. De la misma manera que yerran los negacionistas cuando aprovechan las lluvias para su propósito, también lo hacen los fundamentalistas cuando tratan de llevar el agua a su molino mientras la gente padece la quema del monte. La demagogia es la antesala del populismo y este la gasolina de la polarización. No se trata de ser equidistantes, sino de poner racionalidad, datos, ciencia a un fenómeno que cada día tiene efectos más devastadores, con el entorno natural, con el bienestar de las personas y con el crecimiento económico. Sacar provecho es lo más deleznable en uno u otro sentido.

Hace falta un pacto nacional contra la emergencia climática. Hacen falta medios de extinción, a nivel municipal, autonómico y nacional, de acuerdo con la intensidad de los incendios en este ciclo climático, sea natural o consecuencia de la acción humana. Hace falta sentido común para que los ciudadanos, además de padecer los problemas, no tengan la sensación de que también padecen a los dirigentes políticos.