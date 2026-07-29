El otro patronazgo de Sant Antoni

Ayer recibí por sorpresa una publicación hecha por el excelente médico e investigador Rafael Monferrer Guardiola sobre una singular etnografía del popular Sant Antoni, abad, más conocido por Sant Antoni del Porquet, y quedé impresionado por la investigación realizada. Uno (yo) que trabajé durante varios años en la elaboración de una tesis doctoral sobre el santo, la fiesta del santo en España y, especialmente, en nuestra comunidad, dediqué un largo espacio al patronazgo en nuestra provincia y, sobre todo, a la devoción observada en nuestros pueblos en torno a la curación de la hernia, sobre todo de la variedad discal, más bien propia de los niños. De ella tengo numerosas etnografías realizadas, mayormente, en la zona norte de la provincia, aunque también en la Plana Alta y algún caso de la Plana Baixa.

Sin embargo, he quedado sorprendido por la aportación de Rafael Monferrer en torno al patronazgo de Sant Antoni en la enfermedad del ergotismo que yo desconocía. Se trata de un estudio médico etnográfico, pero que descubre otra vertiente más desconocida, pero no por ello menos interesante. La enfermedad del llamado ergotismo, ocasionada por un hongo que atravesó fronteras e hizo extender la devoción al santo en otro campo de la medicina, si bien en nuestra zona es más conocido el patronazgo en la noche del 17 de enero para los casos de hernia, sobre todo infantil como ya hemos descrito.

Ahora, con la aportación de Monferrer, Sant Antoni se ha convertido en el patrono de los afectados por el ergotismo además de la ayuda que presta a los denominados xiquets trencadets, niños herniados, cuya práctica continuaba en la tradición de nuestros pueblos.

Profesor y Valencià de l'Any 2025