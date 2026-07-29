El pulmón verde

Los incendios registrados en nuestra provincia han vuelto a poner de manifiesto la enorme fragilidad de nuestro patrimonio natural frente al fuego. Cada verano, las altas temperaturas, la sequía y las condiciones meteorológicas extremas convierten nuestros montes en un escenario de alto riesgo, donde cualquier chispa puede desencadenar una tragedia ambiental.

La Serra d’Espadà ha sido, durante décadas, uno de los grandes pulmones verdes de la Comunitat. Sus extensos bosques de alcornoques, pinares y encinares, junto con una biodiversidad excepcional, han convertido este espacio en un refugio para numerosas especies de fauna y flora, además de un lugar de encuentro para senderistas, ciclistas y amantes de la naturaleza. Su riqueza paisajística y ecológica trasciende el ámbito provincial y constituye un patrimonio de todos.

Sin embargo, cuando el fuego devora miles de hectáreas, no solo desaparecen árboles. Se pierde suelo fértil, se destruyen hábitats, se altera el equilibrio ecológico y se compromete la capacidad del monte para absorber dióxido de carbono y regular el clima. Recuperar un ecosistema como el de Espadà requiere décadas de esfuerzo y, en algunos casos, generaciones enteras. Debemos reflexionar sobre lo que aún puede seguir siendo. La prevención, la gestión forestal sostenible, la vigilancia y la concienciación ciudadana son herramientas imprescindibles para evitar que el fuego borre una riqueza natural irreemplazable. Proteger Espadà es proteger nuestro verdadero pulmón verde.

Urbanista