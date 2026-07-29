Estos días me ha venido a la mente el entrañable juego de Hundir la flota. Recordaba esa pequeña cuadrícula en la que colocábamos minuciosamente los barcos intentando que el oponente no descubriera nuestras posiciones. En función de la puntería de cada disparo, la respuesta era: «agua», «tocado» o «tocado y hundido».

Pues bien, «tocado y hundido» es exactamente como ha quedado para la memoria de todos los burrianenses la gestión del anterior gobierno autonómico del Botànic. Tantas y tan graves carencias dejaron a su paso en Burriana que para mi equipo de Gobierno ha supuesto un verdadero reto de responsabilidad y gestión asumir esa interminable lista de asignaturas pendientes.

Desde el desbloqueo de las obras del IES Jaume I hasta la construcción de la nueva depuradora, pasando por la construcción del consultorio médico del puerto, la creación de la plaza gastronómica o la ansiada apertura definitiva del puerto a nuestra ciudad. Todo lo hemos tenido que afrontar, gestionar y desbloquear desde el primer día de mandato.

El último caso es el reflote y desguace del buque Oceander. Un barco-restaurante que pasó de surcar ríos en Alemania a intentar asentarse en varias ciudades españolas, como Vigo o Valencia, para terminar siendo abandonado a su suerte en nuestras aguas en el año 2019. Tras la renuncia de su consignatario, la Generalitat del Botànic se limitó a asumir las actuaciones mínimas e imprescindibles mientras se tramitaba una lenta e interminable declaración de abandono. Una vez más, la inacción se convirtió en su respuesta habitual a nuestra ciudad.

Si para solucionar el bloqueo del IES Jaume I hicieron falta 22 millones de euros, para la depuradora más de 35 millones, para el consultorio médico más de 3 millones y para la plaza gastronómica otros 3 millones, para acabar de una vez por todas con la situación fantasmagórica del Oceander harán falta otros 223.850 euros que la actual Generalitat valenciana presidida por Juanfran Pérez Llorca vuelve a invertir con determinación en Burriana.

El Oceander es solo otro claro ejemplo de nuestra capacidad de gestión y de solucionar los problemas heredados desde 2019. Mientras ellos estuvieron cuatro años mirando hacia otro lado y sin hacer absolutamente nada, nosotros lo estamos reflotando para su retirada y desguace. La alternativa con ellos siempre fue el cero absoluto, exactamente igual que ocurrió con el parking de caravanas. Frente a la parálisis del pasado, esta legislatura responde con hechos, inversiones concretas, impuestos más bajos y soluciones para Burriana.

Alcalde de Burriana