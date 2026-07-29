Opinión | AL DIA
Visionsdel foc
Dels elements que els grecs van senyalar com importants per a la vida dels humans hi figurava el foc com a un dels més clars. El déu Prometeu va ser el qui, amagat dins una canya el dugué als humans. Per tal que se’n serviren. I va ser una bona idea, no hi ha dubte. Sense aquest element tan important els nostres avantpassats ho haurien tingut difícil sobreviure fins avui.
El foc era la vida, en definitiva. Aquests dies però, el foc ha esdevingut, a una part important d’Europa, no només a casa nostra, al País Valencià o tota Espanya, igualment a França o l’any passat també a Portugal i Grècia un deu de la mort. La gent major valenciana encara ha utilitzat fins fa poc una expressió com la que sentencia, amb aires bíblics, afirmant que tot acabarà en foc i precisant més el món acabarà en foc . Des de fa uns dies, i com ja no creem en encanteris ni utopies, no pensem que res d’això siga cert. I principalment posem les nostres esperances en les ajudes tècniques i el personal, l’enorme diversitat de personal, que actua jugant-se la pell de manera heroica. A més de totes eixes persones que de manera voluntària i solidàriament estàn ficant el seu esforç en ajudar en l’extinció d’aquest malson de les flames.
No és ací el lloc de dir quines idees i accions s’han de posar en marxa per a la prevenció, més que no per a extingir els nefasts incendis. Veus sabedores ho diuen una vegada i una altra. Cal actuar en eixe sentit! Però també hem vist amb disgust i ràbia les mancances i males accions de qui hauria d’actuar amb esperit social i de col·lectivitat. I no ho fan per interessos privats.
No sabem si el món acabarà en foc o gelat. La ciència no en sap dir res d’aquest tema. Però allò que sí que podem vore ben a les clares és que, davant el canvi climàtic siga major o menor, s’han de prendre mesures. I no a posteriori sinó amb previsions certes i ganes de resoldre el problema. Com tantes vegades als polítics els correspon actuar i fer-ho amb mirada beneficiosa per a la societat. O, altrament, que siguen acusats per crims i negligències.
Sociòleg i traductor
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