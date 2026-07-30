Menos burocracia, más prevención

Los incendios que está sufriendo nuestra provincia este verano, y, especialmente, el devastador incendio de la Vall d’Uixó, han vuelto a dejar una profunda herida en Castellón.emos visto cómo el fuego arrasaba miles de hectáreas de un patrimonio natural que pertenece a todos, poniendo en riesgo viviendas, explotaciones agrícolas, la fauna y la biodiversidad.

Como siempre ocurre en estas situaciones, la respuesta de los profesionales ha sido extraordinaria. Bomberos, brigadas forestales, fuerzas de seguridad, voluntariado y tantos profesionales han demostrado una vez más un compromiso ejemplar. A ellos solo cabe darles las gracias y reconocer que, sin su esfuerzo, las consecuencias habrían sido mucho más graves. Pero cuando el humo desaparezca y las cámaras de televisión se marchen, tendremos la obligación de hacernos la pregunta que realmente importa: ¿estamos haciendo todo lo posible para evitar que estos incendios se produzcan o alcancen estas dimensiones? La respuesta, desgraciadamente, es que no.

Durante demasiados años hemos centrado gran parte de los esfuerzos en la extinción, cuando la verdadera batalla se gana mucho antes. Se gana gestionando nuestros montes durante todo el año, manteniendo pistas forestales, limpiando zonas estratégicas, recuperando puntos de agua, impulsando el aprovechamiento sostenible de la biomasa, favoreciendo el pastoreo y dotando a los ayuntamientos de recursos suficientes para que puedan actuar con la mayor rapidez.

Y aquí aparece uno de los grandes problemas de nuestro tiempo: la burocracia. Quienes gestionamos un ayuntamiento sabemos perfectamente que, en muchas ocasiones, solucionar un problema tarda mucho menos que conseguir todos los permisos necesarios.emos construido una administración que parece desconfiar permanentemente de quien quiere hacer las cosas bien. Una administración que multiplica los informes, las autorizaciones y los trámites, hasta el punto de convertir la gestión pública en una carrera de obstáculos.

No es razonable que un alcalde o una alcaldesa tenga que dedicar más tiempo a interpretar procedimientos administrativos que a solucionar los problemas de sus vecinos. No es razonable que cada vez necesitemos más personal administrativo para tramitar expedientes y, al mismo tiempo, tengamos la sensación de ser menos eficaces que hace unos años.

La burocracia nació para garantizar la transparencia y la igualdad, objetivos irrenunciables en cualquier democracia. Pero cuando los procedimientos se convierten en un fin en sí mismos y no en una herramienta para servir mejor al ciudadano, dejan de cumplir su función. Lo más preocupante es que esta hiperregulación tampoco está consiguiendo aquello para lo que supuestamente fue diseñada. Quienes entienden la política como una oportunidad para aprovecharse de lo público siguen encontrando la manera de hacerlo. En cambio, quienes creemos en la política como una herramienta para transformar la vida de las personas nos encontramos cada vez con más barreras. La prevención de incendios es un ejemplo evidente. Muchas actuaciones imprescindibles se retrasan durante meses o incluso años por procedimientos interminables o por una maraña normativa que hace desesperar incluso a los técnicos más experimentados. No estoy defendiendo eliminar controles ni reducir las garantías legales. Estoy defendiendo algo mucho más sencillo: una administración inteligente, que diferencie lo importante de lo accesorio. La Generalitat Valenciana tiene una enorme responsabilidad en este reto. Es imprescindible incrementar la inversión en prevención forestal, reforzar la colaboración con los ayuntamientos y diseñar un verdadero plan estratégico de gestión de nuestros montes. Pero, al mismo tiempo, resulta igual de necesario simplificar procedimientos y confiar más en la capacidad de gestión de las administraciones locales.

Los ayuntamientos somos la primera puerta a la que llaman los ciudadanos cuando surge un problema. Somos quienes conocemos cada camino forestal, cada barranco, cada punto de agua y cada necesidad de nuestro territorio. Sin embargo, con demasiada frecuencia disponemos de menos capacidad para actuar de la que sería deseable. La prevención necesita recursos, planificación y coordinación. Pero también necesita una administración que no convierta cada actuación en un laberinto burocrático. Porque mientras nosotros rellenamos formularios, el monte sigue acumulando combustible. Y el fuego no espera a que termine un expediente administrativo. Nuestra provincia merece una política forestal a la altura del enorme valor de su patrimonio natural. Si de verdad queremos aprender algo de tragedias como la de la Vall d’Uixó, no basta con felicitar a quienes apagan el fuego. Debemos ser capaces de construir una administración que ayude a prevenirlo.

Es alcalde de l'Alcora y secretario general del PSPV-PSOE en la provincia de Castellón