Opinión | LA RÚBRICA
Calor a les aules
Ara que no hi ha classes, és un bon moment per reflexionar amb perspectiva sobre una de les reivindicacions que va motivar la vaga indefinida: la calor que fa a les aules. Com diu l’eslògan, volem aules, no saunes.em de ser conscients de les altes temperatures i del fet que la manera com s’han construït molts centres educatius, amb un aïllament deficient, finestres antigues i la manca d’ombres, arbres, tendals, persianes i aire condicionat, genera situacions terribles, amb temperatures a les aules per damunt dels 32 graus. En aquestes condicions, educar és quasi impossible i, a més, ja hem vist episodis d’alumnat afectat per la calor. Davant d’aquesta situació cal actuar. Igual que hui els supermercats, les oficines, les universitats i les biblioteques disposen d’aire condicionat, sembla lògic que també en tinguen les escoles. El que indigna davant d’aquesta realitat és com l’actual govern eludeix responsabilitats i nega el problema amb afirmacions com que abans també feia calor, intentant fer creure que sempre ha sigut així i que, per tant, ells no poden fer res. Però no: abans no feia la calor que està fent ara. El canvi climàtic és una realitat, les nits tropicals s’han multiplicat, per Tots Sants ja no s’estrenen els abrics i les onades de calor durant el curs escolar són contínues. Així que no calen excuses. Cal ser conscients que aquest fet, com molts altres, forma part de l’adaptació que hem de fer davant del canvi climàtic. Negar-lo i posar pedaços, com els que pretén aplicar ara el Partit Popular, és la pitjor opció que podem triar. Si un polític no és ambiciós amb una qüestió tan senzilla com aquesta, tinguen clar que és una pedra a la sabata davant del llarg camí que encara hem de recórrer per afrontar els reptes que tenim al davant.
És portaveu de Compromís a l'Ajuntament de Castelló
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