IA transparente

El próximo domingo Europa moverá una pieza importante en el tablero de la inteligencia artificial. No será tan vistoso como el lanzamiento de un nuevo modelo, pero puede tener consecuencias directas para marcas, medios, instituciones, creadores y plataformas: desde el 2 de agosto empiezan a aplicarse las obligaciones de transparencia del AI Act, el primer gran marco legal sobre IA.

La idea parece sencilla: cuando una persona hable con una IA, vea un contenido sintético, escuche una voz manipulada o reciba un texto generado sin revisión humana, deberá poder saberlo. No siempre del mismo modo. Un chatbot tendrá que avisar de que no es una persona. Un deepfake deberá identificarse de forma clara y perceptible. Y los sistemas que generen imagen, audio, vídeo o texto tendrán que incorporar marcas legibles por máquina para facilitar su detección.

Aquí empieza la parte menos cómoda. No habrá un detector mágico que descubra cualquier uso oculto de IA. Una etiqueta puede verse; un metadato puede perderse al editar, comprimir o reenviar un archivo; una empresa puede informar bien, mal o no hacerlo. El cumplimiento dependerá de una mezcla de diseño técnico, trazabilidad, auditorías, denuncias, vigilancia y responsabilidad de quienes despliegan estos sistemas. Por eso la norma no debería leerse solo como burocracia. Señala una transición importante: Europa quiere que la IA deje de actuar de incógnito cuando puede afectar a lo que entendemos como real, humano o confiable. No prohíbe usarla. Obliga a pensar cuándo debe declararse, cómo debe explicarse y quién responde si confunde, manipula o engaña.

Para las marcas, el reto no será únicamente añadir un aviso al final de una pieza. Será decidir qué relación quieren construir con su público. Usar IA para traducir, adaptar, asistir o producir puede ser legítimo y útil. Usarla para simular testimonios, fabricar cercanía o maquillar realidades abre otra discusión. La transparencia no resolverá todos los dilemas, pero cambia el punto de partida. A partir de ahora, decir que hay IA será importante. Ocultarla también comunicará.

Es presidente del Colegio de Publicidad y RRPP de la CV