La música convierte a Oropesa del Mar en un referente cultural

Hay acontecimientos que trascienden la programación de verano y se convierten, con el paso de los años, en parte de la identidad de un municipio. El Festival Internacional de Música de Oropesa del Mar, ORFIM, sin duda alguna es uno de ellos. Este año alcanzamos su vigésimo tercera edición, una cifra que habla por sí sola. Mantener durante más de dos décadas un festival internacional de música clásica solo es posible cuando hay un compromiso firme con la cultura, con la excelencia y con la voluntad de ofrecer a vecinos y visitantes una programación de gama alta. Nos encontramos ya en el ecuador de esta época estival.an sido semanas intensas, repletas de actividades culturales, deportivas y festivas que han llenado nuestras calles de vida.

Ahora llega uno de los momentos más esperados de nuestra agenda cultural: del 1 al 5 de agosto, Oropesa del Mar volverá a ser el escenario de un festival que sitúa a nuestro municipio en el mapa musical.

El ORFIM es un espacio de encuentro entre artistas y público, una oportunidad para acercar la música a todas las generaciones y un escaparate del enorme valor que tiene la cultura como elemento de cohesión social. Apostar por la cultura no es un lujo; es invertir en el patrimonio inmaterial de nuestro pueblo y en una forma de entender el futuro desde el conocimiento, la sensibilidad y el talento.

Compromiso con la cultura

Como concejal de Cultura, creo en la cultura como motor de desarrollo, como seña de identidad y como legado para las futuras generaciones. Siento un profundo orgullo al comprobar cómo este festival continúa creciendo edición tras edición.

Detrás de cada concierto hay meses de trabajo, organización e ilusión para ofrecer a los asistentes una programación de la máxima calidad. Estoy convencido de que la edición de este año volverá a sorprender a todo el público. Será una oportunidad única para disfrutar de grandes intérpretes y de un programa diseñado con el rigor y la excelencia que siempre caracterizan al ORFIM desde su primera edición.

Quiero invitar a todos los vecinos y a quienes nos visitan durante esta semana a que reserven un espacio en su agenda para que puedan vivir y disfrutar esta experiencia. Porque la cultura nos une, nos enriquece y nos representa.

Es cuarto teniente de alcalde de Orpesa y concejal de Cultura