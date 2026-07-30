Otra vez los primeros

En esta ocasión también hemos sido los primeros, otra vez. En 2023 el innombrable okupa del escaño 98 fue pionero en el PP nacional al abrazar los postulados de Vox y llegar a un acuerdo de gobernabilidad con la extrema derecha. Solo tres años después, su sucesor ha sido el primero en llevar la prioridad nacional a una ley para aprobar los presupuestos de la Generalitat. Un precepto que se aplicará para poder acceder a una vivienda pública o para recibir ayudas sociales como la renta valenciana de inclusión. Los valencianos estamos ya en la vanguardia del racismo y la xenofobia, en primera fila.emos pasado del coloquial ¡ché, açó ho pague jo!, al peligroso «Los españoles, primero, que el dinero de los valencianos sirva, antes que a nadie, para ayudar a los valencianos», como dijo José María Llanos, síndic de Vox. Vamos, que el baremo para la concesión de ayudas no debe ser el de la necesidad o la vulnerabilidad sino el DNI. Claro que, a la hora de recolectar los melones de Xilxes, de atender a nuestros mayores en Castelló, de hacer la cama en los hoteles de Peñíscola, o de llevarnos hasta Xodos ese paquete de Amazon, ya no molesta tanto el acento, el color de la piel, o la nacionalidad. Ahí la prioridad es otra: ellos primero, por supuesto.

Hasta tres veces se escucharon entusiasmados gritos de «Viva el Papa» mientras León XIV pronunciaba en el congreso un alabado discurso que mereció siete minutos de cerrada ovación, una de las más prolongadas que se recuerdan en la cámara. Vamos, una faena de dos orejas, rabo, y salida a hombros por la puerta grande si en lugar del hemiciclo el Papa se hubiera presentado en la plaza de las Ventas. Entregados estaban todos al verbo de su santidad hace apenas un mes, pero les ha calado muy poco el mensaje que allí escucharon. Y no me refiero al reproche que hizo a unos y otros por el tono en que se hablan: «La firmeza no exige desprecio; la discrepancia no conlleva humillación», dijo. Pero bueno, eso no lo arregla ni Dios y mucho menos su representante en la tierra. Digo que han olvidado las rotundas palabras que pronunció a propósito del drama de la inmigración cuando recordó que «el extranjero debe ser acogido conforme a su dignidad» y al denunciar que «allí donde una persona es discriminada por su origen nacional, étnico, religioso o lingüístico, o por su condición económica o social, se vulnera gravemente el principio universal de la igual dignidad de todos los seres humanos».

Se me ocurren dos razones por las que PP y Vox hacen oídos sordos al Papa pese a ser gente de fiestas de guardar, misa y comunión. Una la dijo Díaz Ayuso cuando afirmó que León XIV no hablaba de España, aunque hablara en la capital de España. La otra, digo yo, es más lógica: les importa bien poco ese principio universal de la dignidad de todos los seres humanos al que se refería el Papa. Predicó en el desierto. Mientras, el fuego sigue quemando nuestros pueblos. Entre otros motivos porque ahí la prioridad es otra: se suprime la Unidad Valenciana de Emergencias y se duplica la ayudas a los festejos taurinos. Y claro, lo de los toreros bomberos era otra cosa. Muy nacional, sí, pero poco eficaz en incendios como el que se ha declarado en la Vall d’Uixó y afecta a la Serra d’Espadà.

Es periodista y escritor