Carrasco y elgobierno del ‘no’

Hay una manera muy sencilla de saber si un gobierno quiere llegar a acuerdos: presentar una buena propuesta y ver si la acepta en beneficio de la ciudad o la rechaza solo por el mero hecho de que venga de la oposición.

Eso ha ocurrido con nuestra propuesta para apoyar al comercio local. Planteábamos ayudas directas para el alquiler de locales, para abrir nuevos establecimientos, modernizar los existentes o mejorar la accesibilidad. Medidas que ya funcionan en otras ciudades y que buscan mantener vivos nuestros barrios.

La respuesta del gobierno de Begoña Carrasco ha sido una enmienda a la totalidad. No para mejorar nuestra iniciativa, sino para sustituirla por otra que es seguir las mismas políticas de la derecha mientras siguen bajando las persianas. Carrasco prometía ser la gran defensora del comercio local cuando estaba en la oposición, pero hoy considera que no hacen falta nuevas medidas. Todo son excusas.

Por eso hemos retirado la moción. No íbamos a participar en el teatro de votar una enmienda que solo avala el fracaso de Carrasco.

Gobernar no consiste en decir que todo va bien. Consiste en actuar cuando las cosas no funcionan. Y, por desgracia, basta con pasear por Castelló para comprobar que nuestros comerciantes necesitan mucho más que palabras. El comercio de Castelló no necesita autocomplacencia. Necesita decisiones valientes. Porque cada persiana que baja no supone tan solo la pérdida de un negocio para la población. Es un barrio que pierde vida y una ciudad que cada vez se va empobreciendo más.

Portavoz del PSPV-PSOE en el Ayuntamiento de Castelló