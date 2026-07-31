Mañana empieza agosto. Me habría gustado escribir sobre eso. Sobre el mes de las vacaciones para muchos, de las fiestas de los pueblos, del histórico eclipse del día 12 o de esa sensación de que el verano alcanza su plenitud. Me habría gustado hablar de cualquier cosa que no oliera a humo.

El día de mañana es una película que se estrenó hace 22 años y parecía una exageración de Hollywood con una sucesión de catástrofes imposibles. Lo inquietante es que ya no sabemos si aquel título hablaba del futuro o del presente. El día de mañana hace tiempo que empezó a ser hoy.

Hace unas semanas escribía aquí Todos contra el fuego. Ojalá aquel artículo hubiera envejecido pronto. Ojalá hubiera quedado como una advertencia innecesaria. Pero la realidad decide ir por delante de las palabras.

El incendio de la Vall d’Uixó y de la Serra d’Espadà nos vuelve a recordar que cada verano tiene reservado un nombre propio para la tragedia. Que el humo forma parte del paisaje estival. Contemplamos con angustia cómo el monte que conocemos se vuelve irreconocible en cuestión de horas. Y, sin embargo, entre tanta desolación aparecen imágenes para conservar.

La primera, la de cientos de profesionales dejándose la piel. Bomberos, brigadas forestales, Protección Civil, la UME, Guardia Civil, policías locales y tantos otros que, mientras nosotros seguimos la evolución del incendio desde una pantalla, luchan cara a cara contra las llamas. Son héroes.

La segunda es la de las personas anónimas. Cientos de voluntarios volcados con los evacuados. Y unos vecinos que, pese a verse obligados a abandonar sus casas, han estado a la altura obedeciendo cada instrucción. Sin uniforme, también son héroes.

La tercera, menos habitual, es la de ayuntamientos de todos los colores políticos, la Diputación, la Generalitat y el Gobierno caminando juntos, coordinando esfuerzos y priorizando soluciones sobre siglas. Se agradece. Ojalá no sea excepcional.

El verdadero día de mañana no será una tormenta imposible como la de aquella película. Será cuando decidamos si nos resignamos o entendemos que prevenir siempre será más inteligente que lamentar. Mañana empieza agosto. Ojalá el fuego deje de escribir los titulares antes que nosotros.

Redactor jefe de Mediterráneo