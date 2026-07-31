Escuchar para construir la Almassora del futuro

Hay proyectos que transforman un municipio porque mejoran la vida cotidiana de las personas. La futura pasarela ciclopeatonal sobre el río Millars, impulsada por la Generalitat Valenciana, a través de la vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación, es uno de ellos.

Su construcción permitirá avanzar hacia una movilidad más segura, sostenible y accesible, facilitando la conexión entre Almassora y Vila-real mediante un itinerario pensado para peatones y ciclistas.

Se trata de una actuación que responde a una necesidad real. Cada día son muchas las personas que se desplazan entre ambos municipios por motivos laborales, educativos, deportivos o personales. Contar con una infraestructura específica para quienes optan por caminar o utilizar la bicicleta supone mejorar la seguridad de esos desplazamientos y favorecer una forma de movilidad cada vez más presente en nuestras ciudades. La pasarela también representa una oportunidad para seguir poniendo en valor el entorno del río Millars, un espacio natural de enorme riqueza ambiental y paisajística que forma parte de nuestra identidad como municipio.

Cualquier actuación en este ámbito debe realizarse con sensibilidad, respeto y una adecuada integración en el paisaje, unos valores que forman parte del propio proyecto y de su filosofía.

La participación, clave del proyecto

Desde el ayuntamiento entendemos que las grandes actuaciones deben ir acompañadas de la participación de la ciudadanía.

Escuchar a los vecinos es una forma de mejorar los proyectos incorporando la experiencia de quienes conocen el territorio y lo deben de utilizar cada día. Por ese motivo se ha abierto un proceso de participación pública en el que cualquier persona puede trasladar su opinión, realizar sugerencias y contribuir a enriquecer el estudio de integración paisajística.

Todas las aportaciones son igual de importantes, porque ayudan a adaptar el proyecto a las necesidades reales de la población y favorecen que el resultado final responda al interés general de los ciudadanos.

Ese es el camino que queremos seguir recorriendo, planificando el futuro con responsabilidad, escuchando a la ciudadanía y desarrollando proyectos que puedan responder a las necesidades de las personas en todo momento.

Alcaldesa de Almassora