Decía con razón y coraje Tania Baños, la alcaldesa de la Vall d’Uixó, que algunos de los bulos vertidos sobre los incendios están haciendo daño. Advierte, de que si se repiten emprenderá acciones legales.

Imagino que Tania Baños se refiere a que de forma intencionada algunos sectores negacionistas de la derecha y extrema derecha se están aprovechado del fuego y sus consecuencias para fomentar mentiras y manipulaciones que cuestionan el cambio climático, la ley de montes, las energías alternativas, la colaboración entre las instituciones, etc. Incluso peor aún, da la impresión de que no les importan las tierras y las gentes de nuestros pueblos y solo buscan aprovechar cualquier circunstancia para debilitar y apartar gobiernos del PSOE y de la izquierda y ocupar espacios de poder. Digo esto porque es cierto que son todos aquellos que con el mismo objetivo político y levantando peligrosos prejuicios, inventaron la anticonstitucional idea de la prioridad nacional y, al tiempo, se oponían a una regularización de inmigrantes que solo buscaba introducir mano de obra, con derechos y deberes, en nuestra economía.

¡Sí! Tenía razón Tania Baños. Hace bien en apercibir a esos buleros que no arriman el hombro en la urgencia pero carcomen la confianza en la ciencia, la razón y el poder político legítimo. No ejercen desde la crítica constructiva sino desde la barbaridad y sin vergüenza: hoy he visto, en un grupo de WhatsApp, como un insensato refería que los incendios no tienen que ver con climática sino con el sectarismo político e ideológico de los que mandan. Otro participante pone un meme en el que un payaso vestido de policía apela a las fuerzas de seguridad del Estado a no obedecer por mal gobierno. Cuidado.

Analista político