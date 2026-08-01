Castellón, con el corazón en Espadà

Con el corazón encogido. Lo que está viviendo la provincia de Castellón desde el pasado sábado, cuando las llamas empezaron a devorar la Serra d’Espadà, uno de los grandes pulmones verdes castellonenses pero también del conjunto de la Comunitat Valenciana, es una auténtica desgracia que precisa el apoyo de todas las instituciones. Por ello, desde el primer minuto, desde el Ayuntamiento de Castellón nos pusimos en marcha y, a través del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento nos movilizamos para colaborar en las labores de extinción junto al Consorcio Provincial de Bomberos. Castellón siempre ha sido una ciudad solidaria y comprometida con la seguridad dentro y fuera de nuestro término municipal. Somos la única localidad de la provincia que cuenta con un cuerpo propio de bomberos y siempre hemos acudido a la llamada cuando se nos ha requerido. Lo hicimos en la dana; en los incendios de León; hace unas semanas, en Soneja; o en cualquier emergencia de la provincia en la que se ha requerido nuestra colaboración. Por ello, y como no podía ser de otra manera, en cuanto supimos que las llamas se habían iniciado en la Vall d’Uixó, nos pusimos en alerta para intervenir.

Lo hicimos con un dispositivo que sigue a día de hoy participando en labores de vigilancia, contención y consolidación del perímetro afectado, con el objetivo de evitar posibles reactivaciones del fuego y contribuir al control de un incendio de gran complejidad. Sirvan estas líneas para agradecer profundamente la labor desarrollada por nuestros bomberos a lo largo de la última semana. Sin casi tiempo para el descanso, en turnos de 12 horas, se están dejando la piel para que, más pronto que tarde, las llamas se apaguen y dejen paso a la durísima nueva realidad que se encontrarán vecinos y vecinas que lo han perdido todo: su monte, su casa, sus campos, sus recursos económicos, sus recuerdos… A todos ellos les traslado toda mi solidaridad, el apoyo y cariño, así como el de los castellonenses.

Como les comentaba, en momentos como estos nos damos cuenta de la importancia del trabajo conjunto entre administraciones. Juntos somos más fuertes y ante situaciones de emergencia como la actual la coordinación de todos los recursos existentes es determinante. Precisamente ahí radica la importancia del protocolo de colaboración entre los Bomberos del Ayuntamiento de Castellón y el Consorcio de Bomberos que firmamos a inicios del mes de julio. Un acuerdo que busca atender de forma conjunta y coordinada las emergencias que se produzcan en zonas limítrofes de nuestros respectivos ámbitos territoriales de actuación: la propia capital, Almassora, l’Alcora, Benicàssim, Borriol, la Pobla Tornesa, Sant Joan de Moró, Vall d’Alba y Vilafamés. Se trata de un pacto que aporta seguridad jurídica a una colaboración que, como les decía anteriormente, nuestra ciudad siempre ha ofrecido tanto a la Diputación como a la Generalitat Valenciana. Ahora, damos un paso adelante que en el momento de la firma resumí en tres palabras: lealtad, coordinación y eficiencia. Porque las personas no entienden de límites geográficos cuando su vida está en peligro y las administraciones debemos ser responsables y asumir que las siglas políticas dejan de tener sentido cuando la situación trata de proteger a los ciudadanos.

En este sentido, ayer jueves, el pleno de nuestro Ayuntamiento aprobó, por unanimidad, una Declaración Institucional presentada por el Partido Popular para instar a todas las instituciones a reforzar la lucha contra los incendios. Les pedimos garantizar los recursos necesarios para la prevención, extinción y la recuperación de los espacios afectados, evitando cualquier recorte que comprometa la seguridad de la ciudadanía y la protección de nuestro patrimonio natural.

Por nuestra parte, desde el equipo de gobierno que tengo el honor de presidir tenemos muy clara la importancia de la prevención. Así, nuestro Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales permanece activo de manera permanente, todo el año y, en el periodo comprendido entre los meses de junio y septiembre, el Servicio Municipal de Bomberos despliega un dispositivo específico adaptado a las condiciones propias del verano, cuando el riesgo se incrementa considerablemente. Durante estos cuatro meses, contamos con 15 efectivos que están operativos las 24 horas del día, además del voluntariado municipal de Protección Civil, que está preparado para intervenir. Todo ello, en coordinación con la Policía Local.

Además, contamos con nuestra aplicación móvil AlertaCAS, que nos permite enviar alertas de incidencias en tiempo real o geolocalizar una incidencia. Y todo en la palma de la mano de los castellonenses, para que la información la puedan recibir cómodamente y en cualquier momento. La seguridad de los castellonenses ante las emergencias y su seguridad es una prioridad muy importante para este gobierno. Y a ello vamos a seguir dedicando trabajo y recursos. Seguimos.

Alcaldesa de Castellón