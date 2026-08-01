Más cerámica

El podcast No es el fin del mundo ha dedicado un episodio a la cerámica, en colaboración con Ascer. No es habitual que un programa de referencia sobre geopolítica reserve un espacio para analizar un sector tan ligado a nuestro territorio y, por eso, es una excelente noticia. Llevar la realidad de la industria cerámica castellonense a un público más amplio contribuye a proyectar su imagen cuya importancia económica, tecnológica y estratégica trasciende las fronteras de nuestra provincia.

Lo más llamativo del episodio es comprobar cómo cambia la percepción de sus protagonistas al descubrir la dimensión del sector. Su admiración pone de manifiesto que fuera de Castellón se conoce muy poco una de las industrias más competitivas, innovadoras y especializadas de Europa.

El podcast aborda con acierto los retos que afronta el sector azulejero, pero también invita a mirar hacia las oportunidades de futuro para la industria. De esta manera, además de proyectar la cerámica castellonense hacia el exterior, nos anima a descubrir nuevos ámbitos donde el conocimiento acumulado puede generar un enorme valor añadido.

La cerámica técnica representa una de esas oportunidades. El desarrollo del sector aeroespacial emergente en Castellón, impulsado por iniciativas como Arkadia Space y su apuesta por incorporar componentes cerámicos a los sistemas de propulsión espacial, abre un horizonte especialmente prometedor. La presencia del Instituto de Tecnología Cerámica puede desempeñar un papel decisivo para impulsar la investigación en este ámbito y la transferencia de conocimiento que permitan convertir esa oportunidad en una nueva realidad industrial.

Quizá ese sea el mayor mérito del podcast. Ha servido para que desde fuera comprendan el valor estratégico de nuestra cerámica, pero también para que nosotros ampliemos la mirada hacia las oportunidades que ofrece Castellón. Ojalá sepamos orientar parte del enorme conocimiento acumulado por la industria cerámica hacia la cerámica técnica y consolidar un nuevo espacio de liderazgo industrial, capaz de competir en algunos de los sectores tecnológicos más exigentes del mundo.

Economista