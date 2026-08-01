Cuestión de responsabilidady solidaridad

Como sabéis, nuestra provincia está viviendo momentos extraordinariamente difíciles. El fuego ha arrasado el paisaje y patrimonio natural de decenas de municipios. Y el incendio está estabilizado, pero todavía sigue activo. De común acuerdo con Generalitat (Conselleria de Cultura), y Diputación, desde el Ayuntamiento de Peñíscola quiero compartiros una decisión que hemos tomado con responsabilidad y por solidaridad.

El piromusical cambia de fecha

Pensamos que todos los efectivos y equipos de emergencias deben estar donde deben estar, atendiendo la gran emergencia que es el incendio de la Vall d’Uixó, y por ello (y atendiendo a la situación de riesgo extremo también en nuestra zona) hemos decidido posponer el espectáculo piromusical que estaba previsto para este domingo en Peñíscola, con motivo de la clausura del Festival de Música Antigua y Barroca.

Sabemos que es una noche especial y muy esperada por todas y todos, pero nuestro corazón está con las familias evacuadas, confinadas y los equipos de emergencias y fuerzas y cuerpos de seguridad que están luchando ante esta catástrofe natural. No queremos restar efectivos para atender un espectáculo de fuegos artificiales y pensando también en la seguridad de quienes nos visitan, estando en riesgo extremo de incendios, cancelamos el evento de este domingo. Espero que comprendáis la decisión y pronto anunciaremos la nueva fecha de celebración. Desde aquí todo nuestro ánimo y solidaridad con los municipios afectados y los equipos que se están dejando la piel en la extinción.

Alcalde de Peñíscola