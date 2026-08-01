Opinión | LA RÚBRICA
Ens va la vida
Quan fa tres anys, a l’inici del mandat, vam proposar que la Diputació creara una línia d’ajudes perquè els municipis pogueren fer front als danys provocats per fenòmens meteorològics extrems i pels efectes del canvi climàtic, no imaginàvem, ni de lluny, que seria tan urgent. Volíem disposar de mecanismes per estar preparats, però no podíem imaginar la magnitud de les tragèdies que viuríem poc després. Ni la fatídica DANA, primer. Ni el devastador incendi que s’ha engolit boscos, bancals, records i somnis de tota una comarca. Què més ha de passar perquè assumim que el canvi climàtic és el principal repte de la nostra era? Quants desplaçats climàtics, com els veïns obligats a abandonar sa casa, seran necessaris perquè obrim els ulls? Quantes morts més per onades de calor calen? Com pot haver-hi encara governs que preferisquen invertir en toreros abans que en bombers? Com poden existir partits que continuen negant l’evidència del canvi climàtic? Fa poques setmanes, durant el Debat sobre l’Estat de la Província, reclamàvem un canvi de prioritats. Exigíem deixar-nos ja d’escoles taurines i de saraus per invertir en allò que importa. Reclamàvem incrementar amb urgència els recursos destinats a les emergències i als bombers, agrupats en un cos únic, professional i eficient. Ara sembla obvi, no? És evident que afrontar el canvi climàtic és difícil perquè afecta tots els àmbits: els sectors productius, la climatització dels espais públics, la gestió del territori, la prevenció d’incendis, la planificació urbanística o la gestió de l’aigua. Per difícil que siga, mereixem governs que estiguen a l’altura, que afronten el problema i que deixen de negar-lo. Ens va la vida.
Portaveu de Compromís a la Diputació de Castelló
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