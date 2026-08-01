Las fronteras hay que respetarlas: Si no, ¿para qué sirven?

Las imágenes de los últimos días en Ceuta, con la entrada masiva de decenas de miles de ciudadanos marroquíes —según las cifras difundidas por diversas fuentes—, han vuelto a situar el foco sobre nuestras fronteras. Durante horas, los españoles asistimos con preocupación a unas escenas que muchos interpretaron únicamente como una nueva crisis migratoria. Sin embargo, quienes llevamos muchos años dedicados a la seguridad y a la defensa sabemos que lo ocurrido va mucho más allá.

Las fronteras no existen para levantar muros entre los pueblos ni para dificultar la convivencia entre naciones vecinas. Su razón de ser es otra mucho más sencilla y mucho más importante: delimitar el espacio donde un Estado ejerce plenamente su soberanía, aplica sus leyes y garantiza la seguridad y los derechos de sus ciudadanos y con ello, se garantiza también para quienes viven al otro lado de ellas.

Precisamente porque los Estados respetan sus fronteras y las de sus vecinos, pueden convivir pacíficamente, cooperar y desarrollar relaciones de buena vecindad. El respeto a las fronteras constituye uno de los pilares esenciales del Derecho Internacional y de la estabilidad entre las naciones.

Pero existe un aspecto que con frecuencia olvidamos. Ceuta y Melilla no constituyen únicamente la frontera sur de España. Constituyen también una de las fronteras exteriores de la Unión Europea y del espacio Schengen. Lo que allí sucede no afecta exclusivamente a los españoles, afecta al conjunto de Europa. Cuando esa frontera deja de ser respetada, no solo se pone a prueba la soberanía española. También se pone a prueba la capacidad de la Unión Europea para proteger uno de sus límites exteriores y garantizar la libre circulación interior que hace posible el espacio Schengen.

Defender Ceuta y Melilla no es solo defender dos ciudades españolas, es defender una de las puertas de Europa.

Cuando una frontera deja de ser respetada, no solo entran personas. También se pone a prueba la autoridad del Estado encargado de protegerla. Y cuando esa vulneración se produce de forma masiva, organizada o tolerada por quien tiene capacidad para impedirla, deja de ser un simple fenómeno migratorio para convertirse en un problema de Seguridad Nacional y, en este caso, también de Seguridad Europea.

Por eso conviene preguntarse si lo sucedido en Ceuta puede explicarse únicamente por la desesperación de miles de personas que buscan una vida mejor. Mi respuesta es no.

Nadie puede creer seriamente que una concentración de decenas de miles de personas junto a una frontera internacional pueda producirse de forma espontánea sin que las autoridades del país del que proceden tengan conocimiento de ello. Del mismo modo, resulta legítimo preguntarse si los servicios de inteligencia españoles dispusieron de información previa suficiente y, en caso afirmativo, por qué las medidas adoptadas no fueron capaces de impedir una situación de semejante magnitud.

Estas son preguntas que cualquier Estado con un mínimo de responsabilidad debería hacerse cuando su frontera exterior es sometida a una presión de esta naturaleza.

Lo ocurrido en Ceuta y Melilla este pasado día 30 de julio tampoco puede analizarse como un episodio aislado.

Desde hace décadas, Marruecos mantiene una política constante de presión sobre España en distintos ámbitos. Ahí están la crisis del islote de Perejil, las reiteradas reclamaciones sobre Ceuta y Melilla, la negativa a reconocer plenamente nuestras aguas jurisdiccionales, los episodios de presión migratoria sobre Ceuta, Melilla o Canarias, el caso Gali, las continuas declaraciones oficiales negando la existencia de fronteras terrestres con España o calificando a nuestras ciudades autónomas como «ocupadas», así como otras actuaciones que, consideradas por separado, podrían parecer incidentes puntuales, pero que, observadas en conjunto, dibujan una estrategia mantenida en el tiempo.

Frente a esa estrategia, España ha respondido con demasiada frecuencia desde la improvisación y el deseo, quizá legítimo, de evitar el conflicto a cualquier precio. Mantener una buena relación con Marruecos constituye un objetivo estratégico irrenunciable. Somos vecinos y estamos llamados a entendernos. Pero una cosa es la buena vecindad y otra muy distinta transmitir la impresión de que determinadas presiones obtienen resultados.

En mi opinión, el actual Gobierno ha contribuido decisivamente a reforzar esa percepción. El cambio de posición sobre el Sáhara Occidental, adoptado sin consenso político ni una explicación convincente para la mayoría de los españoles, lejos de cerrar definitivamente los problemas bilaterales ha sido interpretado por muchos como un gesto de debilidad. Y la historia demuestra que, cuando un Estado proyecta debilidad, otros Estados suelen poner a prueba hasta dónde alcanza esa debilidad.

No es casualidad que diversos países europeos hayan comenzado a reforzar los controles sobre sus fronteras y a endurecer sus políticas migratorias. Han comprendido que la solidaridad entre Estados solo puede sostenerse si cada uno es capaz de controlar eficazmente las fronteras exteriores de la Unión. Cuando esa confianza desaparece, también comienza a resentirse uno de los mayores logros del proyecto europeo: la libre circulación de personas dentro del espacio Schengen.

Las relaciones internacionales no se rigen por los deseos, sino por la percepción de fortaleza, de coherencia y de voluntad política. Esa es una de las primeras lecciones que aprende cualquier militar y cualquiera que haya dedicado su vida al estudio de la estrategia.

Las fronteras hablan cuando un Estado las protege con determinación y también cuando quienes están al otro lado perciben que pueden dejar de respetarlas sin afrontar consecuencias proporcionadas.

Es necesario analizar por qué Ceuta, Melilla y el resto de las plazas de soberanía españolas no constituyen vestigios coloniales, como sostiene el relato oficial marroquí y algún que otro analista ignorante internacional, sino territorios españoles cuya vinculación histórica con nuestra Nación es muy anterior a la propia constitución del Estado marroquí. Comprender esa realidad resulta imprescindible para entender lo que hoy está ocurriendo y, sobre todo, lo que podría ocurrir mañana si España no recupera una política firme y contundente en defensa de su soberanía.

Para comprender plenamente lo que está ocurriendo conviene responder a una pregunta previa: ¿Por qué Ceuta y Melilla ocupan un lugar tan importante en la estrategia política de Marruecos?

Con demasiada frecuencia se presenta a estas ciudades como si fueran las últimas colonias europeas en África. Nada más lejos de la realidad.

Ceuta, Melilla y el resto de las plazas de soberanía españolas del norte de África forman parte de la historia de España desde mucho antes de que existiera el actual Estado marroquí. Su vinculación con nuestra Nación es anterior incluso a la independencia de Marruecos y se encuentra respaldada por títulos históricos y jurídicos incuestionables. Calificarlas de «colonias» no responde al rigor histórico; responde a un relato político construido para justificar unas reivindicaciones que carecen de fundamento jurídico, quien sostiene esa tesis, cuando menos, demuestra un profundo desconocimiento de la Historia.

Sin embargo, el problema no reside únicamente en esas reclamaciones. Lo verdaderamente preocupante es que nunca han desaparecido. Durante décadas se han sucedido declaraciones oficiales, mapas, gestos diplomáticos y actuaciones encaminadas a mantener viva la reivindicación sobre Ceuta, Melilla, las Islas Chafarinas, los peñones de Alhucemas y Vélez de la Gomera o el islote de Perejil. Tampoco pueden olvidarse episodios como la Marcha Verde, la crisis del islote de Perejil, el caso Gali, la utilización recurrente de la presión migratoria sobre Ceuta, Melilla y Canarias o el cambio de posición español sobre el Sáhara Occidental. Considerados aisladamente podrían parecer hechos inconexos; contemplados en conjunto dibujan una línea de actuación mantenida durante décadas.

España siempre ha aspirado, con buen criterio, a mantener las mejores relaciones posibles con Marruecos. Compartimos una vecindad geográfica que hace imprescindible la cooperación en materias tan sensibles como la inmigración, la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico o el comercio. Esa voluntad de entendimiento no sólo es razonable; resulta necesaria.

Pero la buena vecindad nunca puede confundirse con la renuncia a defender con firmeza los propios Intereses Nacionales.

En las relaciones internacionales no existen amigos permanentes, existen intereses permanentes. Las alianzas cambian, los gobiernos pasan, las circunstancias evolucionan. Lo que permanece son los Intereses Nacionales. La primera obligación de cualquier Gobierno consiste precisamente en identificarlos, protegerlos y defenderlos. Porque un Estado que renuncia a defender sus propios intereses termina dependiendo de los intereses de los demás.

En mi opinión, el actual Gobierno ha agravado esa percepción de debilidad. El cambio de posición sobre el Sáhara Occidental, adoptado sin consenso político y sin ofrecer una explicación convincente para una decisión de semejante trascendencia, fue presentado como el inicio de una nueva etapa en las relaciones bilaterales. Sin embargo, las reivindicaciones marroquíes sobre Ceuta y Melilla no sólo no han desaparecido, sino que continúan formando parte de su discurso político. La experiencia demuestra que las concesiones unilaterales rara vez ponen fin a las aspiraciones territoriales de quien mantiene una política irrendentista que, con frecuencia, alimenta la expectativa de nuevas concesiones.

Quienes vivimos los meses previos a la Marcha Verde de 1975 recordamos bien una enseñanza que nunca debería olvidarse. Las grandes crisis internacionales rara vez aparecen de improviso. Antes suelen venir precedidas por una sucesión de pequeños gestos, declaraciones, presiones diplomáticas, tanteos y señales que, consideradas de forma aislada, parecen carecer de importancia. Sólo con el paso del tiempo se comprende que todas formaban parte de un mismo proceso.

No afirmo que la situación actual sea idéntica a la de entonces. La historia nunca se repite exactamente. Pero sí creo que ofrece lecciones que conviene tener presentes. La principal es que un Estado no puede permitir que se instale la percepción de que carece de voluntad para defender aquello que legítimamente le pertenece.

Existe además una dimensión del problema sobre la que apenas se está reflexionando. Ceuta cuenta con una población cercana a los 80.000 habitantes. La entrada, según diversas fuentes, de más de 50.000 personas en muy poco tiempo supone una presión extraordinaria sobre una ciudad de esas dimensiones. No hablamos únicamente de un problema de control fronterizo. Hablamos también de la seguridad cotidiana de decenas de miles de españoles que ven cómo, en cuestión de horas, pueden quedar desbordados los servicios públicos, la asistencia sanitaria, los recursos sociales y la capacidad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para garantizar el orden público.

Todo ser humano necesita cubrir unas necesidades básicas para poder sobrevivir. Agua, alimentos y abrigo constituyen el primer escalón de cualquier sociedad organizada. Cuando decenas de miles de personas llegan a un lugar donde esos recursos no existen en cantidad suficiente, el problema deja de ser exclusivamente humanitario para convertirse también en un problema de seguridad. No se trata de criminalizar a nadie. Se trata de comprender una realidad elemental: quien carece de lo imprescindible para vivir intentará obtenerlo por cualquier medio. Precisamente por eso resulta tan importante impedir que una situación de estas características llegue a producirse.

La solidaridad empieza por no crear situaciones imposibles de gestionar. La ayuda humanitaria constituye un deber moral de toda sociedad civilizada, pero esa ayuda debe ejercerse desde el orden, la legalidad y la capacidad real de atender a quienes la necesitan. Lo contrario no beneficia ni a los ciudadanos que reciben la presión ni a quienes llegan esperando encontrar una respuesta que ninguna ciudad de esas dimensiones puede ofrecer.

El primer derecho de cualquier español es poder vivir seguro en su propia ciudad. Esa obligación corresponde al Estado. Y ninguna política, por bienintencionada que sea, puede olvidar que la primera responsabilidad de un Gobierno consiste en proteger a sus ciudadanos.

He tenido el privilegio de servir durante casi cuarenta y seis años en las Fuerzas Armadas. He aprendido que la paz nunca se mantiene únicamente mediante las buenas intenciones. Se conserva cuando quienes podrían ponerla en peligro saben que existe una voluntad firme de protegerla.

Las fronteras cumplen exactamente esa función, no son una provocación contra nadie, no son un obstáculo para la cooperación, no son un símbolo de enfrentamiento, son el límite que permite a los Estados convivir desde el respeto mutuo.

España debe seguir aspirando a mantener unas excelentes relaciones con Marruecos. Pero esas relaciones sólo serán verdaderamente estables si se fundamentan en un principio irrenunciable: el respeto recíproco a la soberanía y a la integridad territorial de ambos Estados.

Una frontera no empieza a perderse cuando miles de personas consiguen cruzarlas, empieza a perderse cuando un Estado deja de demostrar que está dispuesto a defenderla.

¿Y ahora qué habría que hacer?

Llegados a este punto, la pregunta resulta inevitable.

Si aceptamos que lo ocurrido en Ceuta no constituye un episodio aislado, sino un problema de soberanía, de seguridad nacional y de política exterior, ¿qué debería hacer España para impedir que una situación semejante vuelva a repetirse?

Mi respuesta puede resumirse en una sola idea: España necesita recuperar una auténtica política de Estado hacia Marruecos.

No una política condicionada por la coyuntura, por los intereses electorales o por la duración de una legislatura. Una política sostenida en el tiempo, compartida por las principales fuerzas políticas y basada exclusivamente en la defensa del Interés Nacional.

Porque, conviene recordarlo una vez más, en las relaciones internacionales no existen amigos permanentes. Existen intereses permanentes. Las alianzas cambian, los gobiernos pasan, las circunstancias evolucionan. Lo que permanece son los Intereses Nacionales. La primera obligación de cualquier Gobierno consiste precisamente en identificarlos, protegerlos y defenderlos…, un Estado que renuncia a defender sus propios intereses termina dependiendo de los intereses de los demás.

España debe aspirar a mantener las mejores relaciones posibles con Marruecos. Nos unen la geografía, la economía, la cooperación en materia de seguridad y la lucha común contra amenazas como el terrorismo o el narcotráfico. Pero precisamente porque esa relación resulta estratégica, debe construirse sobre el respeto mutuo y no sobre concesiones unilaterales.

La firmeza no es incompatible con la buena vecindad. Al contrario, la firmeza constituye el mejor fundamento de una buena vecindad duradera.

Cuando ambas partes conocen claramente cuáles son las líneas que no pueden cruzarse, las relaciones resultan más previsibles, más estables y más respetuosas.

España debe recuperar una política exterior coherente en todo el Mediterráneo. Las relaciones con Marruecos no pueden analizarse al margen de las que mantenemos con Argelia, con nuestros socios de la Unión Europea, con Estados Unidos o con Israel. Todos ellos desempeñan un papel determinante en el equilibrio estratégico de nuestra región.

Marruecos ha comprendido perfectamente la importancia de fortalecer sus relaciones con Estados Unidos e Israel. España no puede permitirse deteriorar gratuitamente las suyas con países que desempeñan un papel esencial en la seguridad del Mediterráneo occidental y del Atlántico. La política exterior no consiste en elegir amigos por afinidades ideológicas, sino en defender con inteligencia los intereses permanentes de la Nación.

Del mismo modo, Ceuta y Melilla deberían dejar de contemplarse únicamente como dos ciudades autónomas para ser consideradas lo que realmente representan: infraestructuras estratégicas del Estado y una de las principales fronteras exteriores de Europa.

Eso exige inversiones sostenidas en infraestructuras, comunicaciones, inteligencia, seguridad y desarrollo económico. Exige reforzar la presencia del Estado. Exige garantizar que quienes viven allí sepan que España estará siempre a su lado.

La Soberanía de una nación también se ejerce estando presente.

Otro aspecto que merece una profunda reflexión es la utilización de la inmigración ilegal como instrumento de presión política.

Cuando un Estado permite o tolera que miles de personas se concentren junto a una frontera internacional hasta provocar una situación de crisis, esa conducta no puede considerarse una circunstancia inevitable, y tampoco debería carecer de consecuencias.

La diplomacia dispone de instrumentos suficientes para expresar el desacuerdo de un Estado: desde la revisión de determinados acuerdos de cooperación hasta el replanteamiento de ayudas, programas conjuntos o determinadas ventajas económicas. No se trata de alimentar enfrentamientos innecesarios, sino de dejar claro que la cooperación exige reciprocidad y que ninguna relación bilateral puede sostenerse indefinidamente si una de las partes utiliza la presión migratoria como herramienta política.

Igualmente, España necesita recuperar una auténtica política nacional de control de la inmigración ilegal.

Toda persona merece ser tratada con dignidad y con pleno respeto a los derechos humanos. Ese principio constituye una obligación moral y jurídica incuestionable.

Pero también lo es otro principio que con demasiada frecuencia parece olvidarse.

Un Estado tiene el derecho y el deber de decidir quién entra en su territorio, en qué condiciones lo hace y cuándo debe abandonarlo si ha accedido de manera ilegal.

Por lo tanto, no existe contradicción entre la humanidad y la firmeza.

La primera exige respetar la dignidad de las personas y la segunda exige proteger el Estado de Derecho… Ambas son perfectamente compatibles cuando existe voluntad política.

El primer derecho de cualquier español es poder vivir seguro en su propia ciudad. Esa obligación corresponde al Estado. Ninguna política, por bienintencionada que sea, puede olvidar que la primera responsabilidad de un Gobierno consiste en proteger la vida, la libertad y la seguridad de sus ciudadanos.

He dedicado prácticamente toda mi vida al servicio de España. La experiencia me ha enseñado que la paz nunca depende únicamente de las buenas intenciones. Se mantiene cuando quienes podrían ponerla en peligro saben que encontrarán un Estado sereno, firme y dispuesto a defender aquello que le pertenece.

Las fronteras no se defienden porque se desee el conflicto, se defienden precisamente para evitarlo, España no necesita enfrentarse con nadie pero la disuasión continúa siendo, también en el siglo XXI, la mejor garantía de la paz.

España necesita que nadie dude de que defenderá su soberanía, protegerá a sus ciudadanos y hará respetar sus fronteras.

Sólo así podremos mantener con nuestros vecinos unas relaciones verdaderamente estables, basadas no en la debilidad ni en la improvisación, sino en el respeto mutuo.

General de División retirado y Diputado de VOX en el Congreso por Castellón